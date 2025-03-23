Ілон Маск продемонстрував, як Grok може редагувати фото

Ілон Маск попросив Grok видалити з фотографії особу і чат-бот показав, як виглядає оновлене фото.

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Американський підприємець, керівник американського Департаменту ефективності уряду (DOGE) та власник соцмережі Х Ілон Маск показав, як чат-бот зі штучним інтелектом Grok, розроблений компанією xAI, може редагувати фото.

Він попросив чат-бота видалити з фотографії зі Сталіном особу, яка находиться з правої сторони.

Grok виконав задачу Маска та видав йому оновлене фото.

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