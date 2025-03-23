У Саудівській Аравії розпочалися переговори делегацій України та США

Рустем Умєров повідомив, що сторони обговорять пропозиції для безпеки обʼєктів енергетики та інфраструктури.

Фото зутрічі делегацій України та США у Саудівській Аравії , джерело фото: Офіс Президента

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 23 березня у Саудівській Аравії відбудеться зустріч української та американської делегацій.

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що під час зустрічі сторони попрацюють над низкою питань.

«Розпочали зустріч з американською командою в Ріяді. Виконуємо завдання Президента України щодо наближення достойного миру для нашої держави і гарантування безпеки. На столі, зокрема, пропозиції для безпеки обʼєктів енергетики та інфраструктури. Сьогодні працюємо над низкою складних технічних питань — у складі нашої делегації фахівці з енергетики, а також військові представники морської та повітряної компонент», - повідомив він.

Нагадаємо, що спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що 23 березня в Джідді відбудеться новий раунд переговорів щодо мирного врегулювання в Україні.

США на переговорах представлятимуть радник Дональда Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц та держсекретар США Марко Рубіо.

Українську делегацію очолив Андрій Єрмак — у складі Андрій Сибіга, Рустем Умєров, Павло Паліса.

Делегації США та РФ проведуть переговори 24 березня в Ер-Ріяді.

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