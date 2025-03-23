В Саудовской Аравии начались переговоры делегаций Украины и США

Рустем Умеров сообщил, что стороны обсудят предложения по обеспечению безопасности объектов энергетики и инфраструктуры

Фото встречи делегаций Украины и США в Саудовской Аравии, источник фото: Офис Президента

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 23 марта в Саудовской Аравии состоится встреча украинской и американской делегаций.

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что во время встречи стороны проработают ряд вопросов.

«Начали встречу с американской командой в Эр-Рияде. Выполняем задачу Президента Украины по приближению достойного мира для нашего государства и обеспечению безопасности. На повестке дня, в частности, предложения по обеспечению безопасности объектов энергетики и инфраструктуры. Сегодня работаем над рядом сложных технических вопросов — в составе нашей делегации специалисты в области энергетики, а также военные представители морского и воздушного компонентов», — сообщил он.

Напомним, что спецпредставитель США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф заявил, что 23 марта в Джидде состоится новый раунд переговоров по мирному урегулированию в Украине.

США на переговорах будут представлять советник Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Уолц и госсекретарь США Марко Рубио.

Украинскую делегацию возглавил Андрей Ермак - в составе Андрей Сибига, Рустем Умеров, Павел Палиса.

Делегации США и РФ проведут переговоры 24 марта в Эр-Рияде.

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