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Смерть 7-летнего мальчика на приеме у стоматолога — начато уголовное производство

21:24, 23 марта 2025
По факту смерти семилетнего мальчика в столичной стоматологической клинике правоохранители начали уголовное производство.
Смерть 7-летнего мальчика на приеме у стоматолога — начато уголовное производство
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в частной стоматологии в Киеве скончался 7-летний мальчик.

Киевская городская прокуратура сообщила, что по факту смерти ребенка начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 статьи 140 Уголовного кодекса Украины — ненадлежащее исполнение медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей.

«Установлено, что семилетний ребенок умер во время получения стоматологических услуг в одной из частных клиник Киева. Остановка сердца у мальчика произошла после введения анестезии, а проведенные в течение двух часов реанимационные мероприятия не дали результата», — заявили в прокуратуре.

Уточняется, что причины смерти и качество предоставленных пациенту медицинских услуг будут установлены в ходе расследования.

В случае вины медицинских работников им грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Киев

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