Остановка сердца после наркоза — в Киеве 7-летний мальчик скончался на приеме у стоматолога

По предварительной информации, у ребенка остановилось сердце после введения наркоза на приеме у стоматолога.

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В частной стоматологической клинике в Киеве скончался 7-летний мальчик. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства смерти ребёнка. Об этом сообщает столичная полиция.

По предварительной информации, у ребёнка остановилось сердце после введения наркоза во время приема у стоматолога.

На месте происшествия работала бригада скорой помощи, которая в течение двух часов пыталась реанимировать мальчика, но, к сожалению, ребёнок умер.

В настоящее время на месте работают следственно-оперативные группы Святошинского управления полиции и столичного главка, судебно-медицинский эксперт и сотрудники ювенальной полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются, решается вопрос о правовой квалификации инцидента.

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