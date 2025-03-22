В ПФУ объяснили, нужно ли ВПЛ повторно обращаться для продления субсидии на аренду жилья

Пенсионный фонд в Донецкой области объясняет, нужно ли ВПЛ повторно обращаться для продления субсидии на аренду жилья.
Субсидии на арендуемое жилье для внутренне перемещенных лиц в Украине назначаются сроком на шесть месяцев и автоматически продлеваются без необходимости повторного обращения в Пенсионный фонд.
Как сообщает Пенсионный фонд Украины, в случае, если семья по согласию с арендодателем планирует оставаться в жилье и дальше, обращаться повторно после полугода не нужно. Орган самостоятельно проверяет информацию о домохозяйстве арендатора и обновляет право на получение субсидии на следующий период.
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