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Как онлайн получить справку о льготах и субсидиях для декларации – пошаговая инструкция

09:42, 4 марта 2025
ПФУ разъяснил, как заказать справку о льготах для включения в декларацию.
Как онлайн получить справку о льготах и субсидиях для декларации – пошаговая инструкция
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Пенсионный фонд Украины сообщил, как онлайн заказать справку о суммах выплаченных льгот или жилищной субсидии для включения данных в декларацию. С 2022 года ПФУ занимается назначением и выплатой жилищных субсидий и льгот. В соответствии с законодательством, полученные льготы являются доходом и должны быть отражены в декларации, как указано в пункте 7 части 1 статьи 46 Закона Украины «О предотвращении коррупции».

Чтобы получить справку, нужно выполнить несколько простых шагов:

Авторизуйтесь в личном кабинете на веб-портале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), банковской карты (BankID) или через Дія.Підпис.

- В левом боковом меню выберите вкладку «Запрос на получение электронных документов» и нажмите пункт «Справка о размере выплаченных льгот/жилищной субсидии».

- Заполните все обязательные поля формы, в частности указав период, за который нужно сформировать доходы (например, с января 2024 по декабрь 2024).

- Дайте согласие на обработку персональных данных и нажмите «Отправить в ПФУ».

- Проверяйте статус запроса и получайте справку в разделе «Мои обращения» в личном кабинете.

Полученную справку можно использовать для заполнения декларации и подтверждения полученных льгот или субсидий.

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декларация ПФУ субсидия

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