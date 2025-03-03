В Хмельницкой области суд обязал позаботиться об охране объекта культурного наследия XIХ века

Речь о недавно обнаруженном объекте «Дворец Залевских».

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Прокуратура через суд добилась заключения охранного договора на только что обнаруженный объект культурного наследия – «Дворец Залевских» в селе Дзеленцы Наркевичской ОТГ.

В прокуратуре отметили, что здание долгое время оставалось без правовой охраны из-за бездействия собственника. Он не заключил договор с Департаментом информационной деятельности, культуры, национальностей и религий Хмельницкой ОО, что противоречит Закону Украины «Об охране культурного наследия». Это позволяло избегать ответственности за надлежащее содержание, реставрацию и хранение памятника.

Прокуроры обратились в суд с требованием обязать владельца заключить охранный договор. Суд поддержал позицию прокуратуры и удовлетворил иск в полном объеме.

На сегодняшний день охранный договор уже подписан, что гарантирует сохранение исторического здания.

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