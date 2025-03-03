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На Хмельниччині суд зобов’язав подбати про охорону об’єкта культурної спадщини XIХ століття

22:37, 3 березня 2025
Мова про щойно виявлений об’єкт «Палац Залевських».
На Хмельниччині суд зобов’язав подбати про охорону об’єкта культурної спадщини XIХ століття
Фото: Хмельницька обласна прокуратура
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Прокуратура через суд домоглася укладення охоронного договору на щойно виявлений об’єкт культурної спадщини – «Палац Залевських» у селі Дзеленці Наркевицької ОТГ.

У прокуратурі зазначили, що будівля тривалий час залишалася без правової охорони через бездіяльність власника. Він не уклав договір із Департаментом інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької ОВА, що суперечить Закону України «Про охорону культурної спадщини». Це дозволяло уникати відповідальності за належне утримання, реставрацію та збереження пам’ятки.

Прокурори звернулися до суду з вимогою зобов’язати власника укласти охоронний договір. Суд підтримав позицію прокуратури та задовольнив позов у повному обсязі.

На сьогодні охоронний договір вже підписано, що гарантує збереження історичної будівлі.

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