Як онлайн отримати довідку про пільги та субсидії для декларації – покрокова інструкція

Пенсійний фонд України повідомив, як онлайн замовити довідку про суми виплачених пільг або житлової субсидії для включення даних у декларацію. З 2022 року ПФУ займається призначенням та виплатою житлових субсидій і пільг. Відповідно до законодавства, отримані пільги є доходом і мають бути відображені в декларації, як зазначено в пункті 7 частини 1 статті 46 Закону України «Про запобігання корупції».
Щоб отримати довідку, потрібно виконати кілька простих кроків:
Авторизуйтеся в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), банківської картки (BankID) або через Дія.Підпис.
Отриману довідку можна використовувати для заповнення декларації та підтвердження отриманих пільг чи субсидій.
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