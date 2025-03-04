Як онлайн отримати довідку про пільги та субсидії для декларації – покрокова інструкція

ПФУ роз’яснив, як замовити довідку про пільги для включення в декларацію.

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Пенсійний фонд України повідомив, як онлайн замовити довідку про суми виплачених пільг або житлової субсидії для включення даних у декларацію. З 2022 року ПФУ займається призначенням та виплатою житлових субсидій і пільг. Відповідно до законодавства, отримані пільги є доходом і мають бути відображені в декларації, як зазначено в пункті 7 частини 1 статті 46 Закону України «Про запобігання корупції».

Щоб отримати довідку, потрібно виконати кілька простих кроків:

Авторизуйтеся в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), банківської картки (BankID) або через Дія.Підпис.

У лівому боковому меню виберіть вкладку «Запит на отримання електронних документів» та натисніть пункт «Довідка про розмір виплачених пільг/житлової субсидії».

Заповніть всі обов’язкові поля форми, зокрема вказавши період, за який потрібно сформувати доходи (наприклад, з січня 2024 по грудень 2024).

Дайте згоду на обробку персональних даних і натисніть «Відправити до ПФУ».

Перевіряйте статус запиту та отримуйте довідку в розділі «Мої звернення» в особистому кабінеті.

Отриману довідку можна використовувати для заповнення декларації та підтвердження отриманих пільг чи субсидій.

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