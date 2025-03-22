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У ПФУ пояснили, чи потрібно ВПО повторно звертатися для продовження субсидії на оренду житла

14:29, 22 березня 2025
Субсидія на орендоване житло подовжується автоматично без участі орендаря.
У ПФУ пояснили, чи потрібно ВПО повторно звертатися для продовження субсидії на оренду житла
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Пенсійний фонд у Донецькій області пояснює,  чи потрібно ВПО повторно звертатися для продовження субсидії на оренду житла.

Субсидії на орендоване житло для внутрішньо переміщених осіб в Україні призначаються строком на шість місяців і автоматично продовжуються без необхідності повторного звернення до Пенсійного фонду.

Як повідомляє Пенсійний фонд України, у разі, якщо сім’я за згодою з орендодавцем планує залишатися у житлі й надалі, звертатися повторно після пів року не потрібно. Орган самостійно перевіряє інформацію про домогосподарство орендаря та оновлює право на отримання субсидії на наступний період.

Раніше ми писали, як онлайн отримати довідку про пільги та субсидії для декларації.

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Пенсійний фонд ВПО ПФУ субсидія

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