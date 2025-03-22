У ПФУ пояснили, чи потрібно ВПО повторно звертатися для продовження субсидії на оренду житла

Субсидія на орендоване житло подовжується автоматично без участі орендаря.

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Пенсійний фонд у Донецькій області пояснює, чи потрібно ВПО повторно звертатися для продовження субсидії на оренду житла.

Субсидії на орендоване житло для внутрішньо переміщених осіб в Україні призначаються строком на шість місяців і автоматично продовжуються без необхідності повторного звернення до Пенсійного фонду.

Як повідомляє Пенсійний фонд України, у разі, якщо сім’я за згодою з орендодавцем планує залишатися у житлі й надалі, звертатися повторно після пів року не потрібно. Орган самостійно перевіряє інформацію про домогосподарство орендаря та оновлює право на отримання субсидії на наступний період.

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