Податківці розповіли про основні помилки, які виникають при реєстрації платником ПДВ

Серед них: неправильне заповнення заяви № 1-ПДВ чи несвоєчасне її подання, відсутність підстав для обов’язкової або добровільної реєстрації, недостатній контроль за відповідністю критеріям податкової служби.

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У Головному управлінні ДПС у Кіровоградській області розповіли про основні помилки, які виникають при реєстрації платником податку на додану вартість.

Податківці зазначили, що реєстрація платником ПДВ є важливим кроком для бізнесу, що прагне працювати у законодавчому полі та співпрацювати з контрагентами. Проте на практиці суб’єкти господарювання часто стикаються з помилками, які можуть спричинити відмову в реєстрації.

Найпоширенішими помилками, зокрема, є:

Неправильне заповнення заяви (форма №1-ПДВ). Часто платники допускають технічні помилки, неточності у реквізитах або некоректно зазначають дату реєстрації.

Відсутність підстав для обов’язкової або добровільної реєстрації. Якщо заявник не відповідає вимогам щодо реєстрації (наприклад, не досягнув порогу обороту у 1 млн грн або не надав обґрунтування для добровільної реєстрації), податкова може відмовити.

Подання заяви із запізненням. Суб’єкти, які зобов’язані зареєструватися платниками ПДВ, повинні подати заяву не пізніше 10 числа місяця, наступного за тим, в якому перевищено встановлений ліміт обороту. Порушення строків веде до адміністративних ризиків.

Недостатній контроль за відповідністю критеріям податкової служби. Податкова може відмовити в реєстрації, якщо виявить ризикові фактори: відсутність місця здійснення діяльності, проблеми з фінансовою звітністю чи наявність негативної податкової історії.

Фахівці рекомендують платникам подавати заяви не в останній день, для того щоб була можливість при відмові виправити помилки та подати заяву повторно.

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