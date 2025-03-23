Податківці розповіли про основні помилки, які виникають при реєстрації платником ПДВ

07:00, 23 березня 2025
Серед них: неправильне заповнення заяви № 1-ПДВ чи несвоєчасне її подання, відсутність підстав для обов’язкової або добровільної реєстрації, недостатній контроль за відповідністю критеріям податкової служби.
У Головному управлінні ДПС у Кіровоградській області розповіли про основні помилки, які виникають при реєстрації платником податку на додану вартість.
Податківці зазначили, що реєстрація платником ПДВ є важливим кроком для бізнесу, що прагне працювати у законодавчому полі та співпрацювати з контрагентами. Проте на практиці суб’єкти господарювання часто стикаються з помилками, які можуть спричинити відмову в реєстрації.
Найпоширенішими помилками, зокрема, є:
- Неправильне заповнення заяви (форма №1-ПДВ). Часто платники допускають технічні помилки, неточності у реквізитах або некоректно зазначають дату реєстрації.
- Відсутність підстав для обов’язкової або добровільної реєстрації. Якщо заявник не відповідає вимогам щодо реєстрації (наприклад, не досягнув порогу обороту у 1 млн грн або не надав обґрунтування для добровільної реєстрації), податкова може відмовити.
- Подання заяви із запізненням. Суб’єкти, які зобов’язані зареєструватися платниками ПДВ, повинні подати заяву не пізніше 10 числа місяця, наступного за тим, в якому перевищено встановлений ліміт обороту. Порушення строків веде до адміністративних ризиків.
- Недостатній контроль за відповідністю критеріям податкової служби. Податкова може відмовити в реєстрації, якщо виявить ризикові фактори: відсутність місця здійснення діяльності, проблеми з фінансовою звітністю чи наявність негативної податкової історії.
Фахівці рекомендують платникам подавати заяви не в останній день, для того щоб була можливість при відмові виправити помилки та подати заяву повторно.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.