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Податківці розповіли про основні помилки, які виникають при реєстрації платником ПДВ

07:00, 23 березня 2025
Серед них: неправильне заповнення заяви № 1-ПДВ чи несвоєчасне її подання, відсутність підстав для обов’язкової або добровільної реєстрації, недостатній контроль за відповідністю критеріям податкової служби.
Податківці розповіли про основні помилки, які виникають при реєстрації платником ПДВ
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У Головному управлінні ДПС у Кіровоградській області розповіли про основні помилки, які виникають при реєстрації платником податку на додану вартість.

Податківці зазначили, що реєстрація платником ПДВ є важливим кроком для бізнесу, що прагне працювати у законодавчому полі та співпрацювати з контрагентами. Проте на практиці суб’єкти господарювання часто стикаються з помилками, які можуть спричинити відмову в реєстрації.

Найпоширенішими помилками, зокрема, є:

  • Неправильне заповнення заяви (форма №1-ПДВ). Часто платники допускають технічні помилки, неточності у реквізитах або некоректно зазначають дату реєстрації.
  • Відсутність підстав для обов’язкової або добровільної реєстрації. Якщо заявник не відповідає вимогам щодо реєстрації (наприклад, не досягнув порогу обороту у 1 млн грн або не надав обґрунтування для добровільної реєстрації), податкова може відмовити.
  • Подання заяви із запізненням. Суб’єкти, які зобов’язані зареєструватися платниками ПДВ, повинні подати заяву не пізніше 10 числа місяця, наступного за тим, в якому перевищено встановлений ліміт обороту. Порушення строків веде до адміністративних ризиків.
  • Недостатній контроль за відповідністю критеріям податкової служби. Податкова може відмовити в реєстрації, якщо виявить ризикові фактори: відсутність місця здійснення діяльності, проблеми з фінансовою звітністю чи наявність негативної податкової історії.

Фахівці рекомендують платникам подавати заяви не в останній день, для того щоб була можливість при відмові виправити помилки та подати заяву повторно.

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податкова ПДВ ДПС податки

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