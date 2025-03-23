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Налоговики рассказали об основных ошибках, возникающих при регистрации плательщиком НДС

07:00, 23 марта 2025
Среди них: неправильное заполнение заявления № 1-НДС или несвоевременное его представление, отсутствие оснований для обязательной или добровольной регистрации, недостаточный контроль за соответствием критериям налоговой службы.
Налоговики рассказали об основных ошибках, возникающих при регистрации плательщиком НДС
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В Главном управлении ГНС в Кировоградской области рассказали об основных ошибках, которые возникают при регистрации плательщиком налога на добавленную стоимость.

Налоговики отметили, что регистрация плательщиком НДС — это важный шаг для бизнеса, который стремится работать в рамках законодательства и сотрудничать с контрагентами. Однако на практике субъекты хозяйствования часто сталкиваются с ошибками, которые могут привести к отказу в регистрации.

Наиболее распространённые ошибки:

  • Неправильное заполнение заявления (форма №1-НДС). Часто допускаются технические ошибки, неточности в реквизитах или некорректно указывается дата регистрации.

  • Отсутствие оснований для обязательной или добровольной регистрации. Если заявитель не соответствует требованиям (например, не достиг порога оборота в 1 млн грн или не предоставил обоснование для добровольной регистрации), налоговая может отказать.

  • Подача заявления с опозданием. Субъекты, обязанные зарегистрироваться плательщиками НДС, должны подать заявление не позднее 10 числа месяца, следующего за тем, в котором превышен установленный лимит оборота. Нарушение сроков ведёт к административным рискам.

  • Недостаточный контроль соответствия критериям налоговой службы. Регистрация может быть отклонена, если выявлены рисковые факторы: отсутствие места ведения деятельности, проблемы с финансовой отчётностью или наличие негативной налоговой истории.

Специалисты рекомендуют не подавать заявление в последний день, чтобы в случае отказа была возможность исправить ошибки и подать повторно.

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