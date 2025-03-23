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В Сумской области суд избрал меру пресечения члену ВВК, который погорел на взятке

19:24, 23 марта 2025
Медик требовал у женщины, проходящей службу в добровольческом формировании, 20 тыс. грн взятки за установление диагноза и последующее предоставление ей статуса годной к военной службе только в подразделениях обеспечения.
В Сумской области суд избрал меру пресечения члену ВВК, который погорел на взятке
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Врачу-неврологу одной из больниц Сумского района, задержанному по подозрению в вымогательстве и получении неправомерной выгоды, решением суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью освобождения под залог в размере 121 тыс. 121 грн. Об этом сообщила Сумская областная прокуратура.

В ведомстве напомнили, что приказом директора учреждения указанный врач был назначен членом внештатной постоянно действующей военно-врачебной комиссии Сумского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Выполняя указанные функции, медик требовал у женщины, проходящей службу в добровольческом формировании, 20 тыс. грн неправомерной выгоды за установление диагноза и последующее предоставление ей статуса годной к военной службе исключительно в подразделениях обеспечения, что освобождало бы ее от выполнения задач в зонах активных боевых действий.

«В понедельник, 17 марта 2025 года, женщина передала медику 5 тыс. грн. На следующий день непосредственно во время получения оставшейся части от оговоренной суммы врача задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины», — добавили в прокуратуре.

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прокуратура взятка ВВК

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