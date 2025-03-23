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На Сумщині суд обрав запобіжний захід члену ВЛК, який погорів на хабарі

19:24, 23 березня 2025
Медик вимагав у жінки, яка проходить службу в добровольчому формуванні, 20 тис. грн хабаря за встановлення діагнозу та подальшого надання їй статусу придатної до військової служби лише у підрозділах забезпечення.
На Сумщині суд обрав запобіжний захід члену ВЛК, який погорів на хабарі
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Лікарю-невропатологу однієї з лікарень Сумського району, якого затримано за підозрою у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, рішенням суду обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю звільнення під 121 тис 121 грн застави. Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

У відомстві нагадали, що наказом директора установи зазначеного лікаря призначено членом позаштатної постійно діючої військово-лікарської комісії Сумського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Виконуючи вказані функції, медик вимагав у жінки, яка проходить службу в добровольчому формуванні, 20 тис. грн неправомірної вигоди за встановлення діагнозу та подальшого надання їй статусу придатної до військової служби лише у підрозділах забезпечення, та звільнить її від виконання завдань у зонах активних бойових дій.

«У понеділок, 17 березня 2025 року, жінка передала медику 5 тис. грн. Наступного дня безпосередньо під час одержання решти від обумовленої суми лікаря затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України», - додали у прокуратурі.

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прокуратура хабар ВЛК

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