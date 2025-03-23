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Галина Третьякова повідомила, як хочуть змінити Трудовий кодекс та як це вплине на оплату праці

21:13, 23 березня 2025
В Україні можуть суттєво змінити підхід до регулювання трудових відносин.
Галина Третьякова повідомила, як хочуть змінити Трудовий кодекс та як це вплине на оплату праці
Фото: focus
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Голова Комітету Верховної Ради із соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова повідомила, що на законодавчому рівні обговорюються ініціативи, які можуть суттєво змінити підхід до регулювання трудових відносин, зокрема, щодо оплати праці в усіх формах власності, у тому числі на публічній службі. Про це вона сказала під час зустрічі з представниками Міжнародної організації праці.

«Однією з ключових ініціатив є пропозиція вивести Закон України «Про оплату праці» за межі майбутнього Трудового кодексу, що дозволить більш гнучко адаптувати законодавство до реалій сучасного ринку праці», – акцентувала парламентарка.

За її словами, важливим аспектом в забезпеченні рівної оплати праці на держслужбі стало ухвалення євроінтеграційного законопроекту щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці держслужбовців на основі класифікації посад.

Третьякова наголосила на важливості ухвалених змін у сфері трудових відносин, адже, за її словами, сучасний ринок праці вимагає чіткої правової регламентації нових форм зайнятості та справедливого соціального захисту громадян.

«Одним із важливих досягнень комітету стало ухвалення Закону «Про колективні угоди та договори», який значно зміцнив правовий фундамент колективних відносин в Україні. Важливим кроком стало врегулювання дистанційної праці на законодавчому рівні. На сьогодні, за різними оцінками, більше 30% найманих працівників в Україні працюють у такому форматі», – констатувала Третьякова.

Народна депутатка акцентувала увагу на необхідності вдосконалення системи соціального страхування, щоб забезпечити гідний рівень життя для громадян, особливо для ветеранів.

«У червні 2025 року відбудеться конференція Міжнародної організації праці, присвячена питанням ветеранського підприємництва. Очікується, що це стане важливим кроком у забезпеченні ефективної інтеграції ветеранів у ринок праці та захисту їхніх прав», – розповіла Галина Третьякова.

Раніше ми писали, що у парламентському комітеті з питань організації державної влади будуть готувати новий закон, яким зарплати державних службовців планують відв’язати від прожиткового мінімуму.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 11 березня ухвалила закон про реформу оплати праці державних службовців (законопроект №8222). Відтепер стала складова (посадовий оклад, надбавка за вислугу років та надбавка за ранг) має становити не менше 70% заробітної плати, а варіативна (місячна або квартальна премії, премія за результатами щорічного оцінювання) не може перевищувати 30%.

 

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Верховна Рада України трудові відносини

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