Галина Третьякова сообщила, как хотят изменить Трудовой кодекс и как это повлияет на оплату труда

В Украине могут существенно изменить подход к регулированию трудовых отношений.

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Глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова сообщила, что на законодательном уровне обсуждаются инициативы, которые могут существенно изменить подход к регулированию трудовых отношений, в частности, по вопросам оплаты труда во всех формах собственности, в том числе на публичной службе. Об этом она сказала во время встречи с представителями Международной организации труда.

«Одной из ключевых инициатив является предложение вывести Закон Украины «Об оплате труда» за рамки будущего Трудового кодекса, что позволит более гибко адаптировать законодательство к реалиям современного рынка труда», — акцентировала парламентарий.

По ее словам, важным аспектом в обеспечении равной оплаты труда на госслужбе стало принятие евроинтеграционного законопроекта по внедрению единых подходов в оплате труда госслужащих на основе классификации должностей.

Третьякова подчеркнула важность принятых изменений в сфере трудовых отношений, ведь, по ее словам, современный рынок труда требует чёткой правовой регламентации новых форм занятости и справедливой социальной защиты граждан.

«Одним из важных достижений комитета стало принятие Закона «О коллективных соглашениях и договорах», который значительно укрепил правовую основу коллективных отношений в Украине. Важным шагом стало урегулирование дистанционной работы на законодательном уровне. По разным оценкам, сегодня более 30% наемных работников в Украине работают в таком формате», — констатировала Третьякова.

Народный депутат акцентировала внимание на необходимости совершенствования системы социального страхования, чтобы обеспечить достойный уровень жизни для граждан, особенно для ветеранов.

«В июне 2025 года состоится конференция Международной организации труда, посвящённая вопросам ветеранского предпринимательства. Ожидается, что это станет важным шагом в обеспечении эффективной интеграции ветеранов в рынок труда и защите их прав», — рассказала Галина Третьякова.

Ранее сообщалось, что в парламентском комитете по вопросам организации государственной власти будут готовить новый закон, которым зарплаты государственных служащих планируют отвязать от прожиточного минимума.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 11 марта приняла закон о реформе оплаты труда государственных служащих (законопроект №8222). Отныне постоянная составляющая (должностной оклад, надбавка за выслугу лет и надбавка за ранг) должна составлять не менее 70% заработной платы, а переменная (ежемесячная или квартальная премия, премия по результатам ежегодной оценки) не может превышать 30%.

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