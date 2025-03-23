В Киеве на Центральном вокзале мужчину на глазах у ребенка задержали полицейские, видео

В инцидент попыталась вмешаться жена мужчины, но ее оттащили.

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В воскресенье, 23 марта, в Киеве возле Центрального вокзала сотрудники полиции задержали мужчину. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

Отмечается, что жена мужчины пыталась вмешаться, но ее оттащили. Все происходило на глазах у их ребенка.

Что стало причиной инцидента — пока неизвестно.

В полиции пока не комментировали инцидент.

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