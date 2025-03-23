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Смерть 7-річного хлопчика на прийомі у стоматолога — розпочато кримінальне провадження

21:24, 23 березня 2025
За фактом смерті семирічного хлопчика в столичній стоматологічній клініці правоохоронці розпочали кримінальне провадження.
Смерть 7-річного хлопчика на прийомі у стоматолога — розпочато кримінальне провадження
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», у приватній стоматології в Києві помер 7-річний хлопчик.

Київська міська прокуратура повідомила, що за фактом смерті дитини розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 статті 140 КК України - неналежне виконання медичними працівниками професійних обовʼязків.

«Встановлено, що семирічна дитина померла під час отримання стоматологічних послуг в одній з приватних клінік Києва. Зупинка серця хлопчика настала після введення анестезії, а вжиті упродовж двох годин реанімаційні заходи не допомогли», - заявили у прокуратурі.

Зазначається, що причини смерті та якість наданих пацієнту медичних послуг будуть установлені в ході розслідування.

У разі вини медичних працівників їм загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Київ

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