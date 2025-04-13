США висловлюють найглибші співчуття, — Марко Рубіо відреагував на російський удар по Сумах

США висловили співчуття жертвам російської атаки на місто Суми.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 13 квітня РФ завдала удару двома балістичними ракетами по центральній частині міста Сум. Внаслідок атаки загинуло 34 особи, з них 2 дитини. Також постраждало 117 осіб, з них 15 дітей.

Американський державний секретар Марко Рубіо від імені США висловив «найглибші співчуття» загиблим і постраждалим внаслідок російського ракетного удару по Сумах.

«Це трагічне нагадування про те, чому президент Трамп і його адміністрація витрачають стільки часу та зусиль, щоб покласти край цій війні та досягти міцного миру», — заявив Рубіо на своїй сторінці у соцмережі Х.

Раніше спецпредставник Трампа Кіт Келлог відреагував на удар по Сумах.

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