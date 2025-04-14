Спецпосланець Трампа Річард Ґренелл шокований російським ударом по Сумах

Річард Ґренелл відреагував на російський терор, зазначивши, що росіяни здійснили його у «священний день».

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 13 квітня РФ завдала удару двома балістичними ракетами по центральній частині міста Сум. Внаслідок атаки загинуло 34 особи, з них 2 дитини. Також постраждало 117 осіб, з них 15 дітей.

Спеціальний посланець президента США Трампа Річард Ґренелл шокований російським ударом по Сумах у Вербну неділю, 13 квітня.

Свою реакцію на російську атаку він оприлюднив на своїй сторінці у мережі X у день, коли трапився обстріл.

Чиновник Білого дому емоційно відреагував на російський терор, зазначивши, що росіяни здійснили його у «священний день».

«Атака у священний день Вербної неділі?! Боже милий», — написав він, прикріпивши до допису пост в одному з американських ЗМІ, де йшлося про постраждалих та загиблих внаслідок атаки Росії по Сумах.

Раніше спецпредставник Трампа Кіт Келлог відреагував на удар по Сумах.

Також державний секретар Марко Рубіо від імені США висловив «найглибші співчуття» загиблим і постраждалим внаслідок російського ракетного удару по Сумах.

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