Это ужасно, они совершили ошибку, — Трамп отреагировал на российский ракетный удар по Сумам

Президент США заявил, что россияне совершили ошибку.

Фото: Associated Press

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Президент США Дональд Трамп отреагировал на ракетную атаку России по Сумам 13 апреля, в результате которой погибли 34 человека.

Американский президент на борту самолета Air Force One заявил представителям СМИ, что Россия «совершила ошибку», когда нанесла удар по Сумам в Вербное воскресенье.

«Я думаю, что это было ужасно. И мне сказали, что они допустили ошибку. Но я считаю, что это ужасная вещь», — заявил Трамп, передает CNN.

На вопрос, что именно он имеет в виду под словом «ошибка», президент США не стал уточнять. Вместо этого он еще раз повторил, что «россияне совершили ошибку».

«Я так считаю. Послушайте, спросите у них», — сказал Трамп.

Кроме того, американский лидер выразил мнение, что «развязать эту войну — это злоупотребление властью».

«Если бы я был президентом, эта страна никогда бы не допустила начала этой войны», — повторил Трамп свою позицию.

Трамп также подверг резкой критике бывшего президента США Джо Байдена, обвинив его в том, что он «дал миллиарды долларов» Украине и «разрешил начаться войне».

«Это война Байдена. Это не моя война. Я здесь совсем недолго. Это война, которая началась при Байдене. Он дал им (Украина — ред.) миллиарды и миллиарды долларов. Он никогда не должен позволить этого, если бы у него были мозги — которых у него не было и нет, и сейчас это доказано. Он разрешил этой войне начаться. А я точно нет. Эта война никогда бы не случилась. Но запомните: это война Байдена. Я просто пытаюсь ее остановить, чтобы мы могли спасти многие жизни», — заявил Трамп.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 13 апреля РФ нанесла удар двумя баллистическими ракетами по центральной части города Сумы. В результате атаки погибло 34 человека, среди них 2 ребенка. Также пострадало 117 человек, из них 15 детей.

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог отреагировал на удар по Сумам.

Также государственный секретарь Марко Рубио от имени США выразил «самые глубокие соболезнования» погибшим и пострадавшим в результате российского ракетного удара по Сумам.

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