Практика судов
  1. В мире

Это ужасно, они совершили ошибку, — Трамп отреагировал на российский ракетный удар по Сумам

08:31, 14 апреля 2025
Президент США заявил, что россияне совершили ошибку.
Это ужасно, они совершили ошибку, — Трамп отреагировал на российский ракетный удар по Сумам
Фото: Associated Press
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп отреагировал на ракетную атаку России по Сумам 13 апреля, в результате которой погибли 34 человека.

Американский президент на борту самолета Air Force One заявил представителям СМИ, что Россия «совершила ошибку», когда нанесла удар по Сумам в Вербное воскресенье.

«Я думаю, что это было ужасно. И мне сказали, что они допустили ошибку. Но я считаю, что это ужасная вещь», — заявил Трамп, передает CNN.

На вопрос, что именно он имеет в виду под словом «ошибка», президент США не стал уточнять. Вместо этого он еще раз повторил, что «россияне совершили ошибку».

«Я так считаю. Послушайте, спросите у них», — сказал Трамп.

Кроме того, американский лидер выразил мнение, что «развязать эту войну — это злоупотребление властью».

«Если бы я был президентом, эта страна никогда бы не допустила начала этой войны», — повторил Трамп свою позицию.

Трамп также подверг резкой критике бывшего президента США Джо Байдена, обвинив его в том, что он «дал миллиарды долларов» Украине и «разрешил начаться войне».

«Это война Байдена. Это не моя война. Я здесь совсем недолго. Это война, которая началась при Байдене. Он дал им (Украина — ред.) миллиарды и миллиарды долларов. Он никогда не должен позволить этого, если бы у него были мозги — которых у него не было и нет, и сейчас это доказано. Он разрешил этой войне начаться. А я точно нет. Эта война никогда бы не случилась. Но запомните: это война Байдена. Я просто пытаюсь ее остановить, чтобы мы могли спасти многие жизни», — заявил Трамп.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 13 апреля РФ нанесла удар двумя баллистическими ракетами по центральной части города Сумы. В результате атаки погибло 34 человека, среди них 2 ребенка. Также пострадало 117 человек, из них 15 детей.

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог отреагировал на удар по Сумам.

Также государственный секретарь Марко Рубио от имени США выразил «самые глубокие соболезнования» погибшим и пострадавшим в результате российского ракетного удара по Сумам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

США рф Украина Дональд Трамп Сумы война ракетный удар

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд подтвердил обязанность государства обеспечить фактическую выплату пенсий украинцам, проживающим за пределами Украины

Защита прав пенсионеров, проживающих за границей, на стадии исполнения судебного решения — позиция Верховного Суда.

В Дисциплинарный устав ВСУ и Устав внутренней службы ВСУ внесут изменения относительно гендерного равенства и противодействия дискриминации

Комитет по вопросам национальной безопасности рекомендовал принять изменения в Дисциплинарный устав ВСУ и Устав внутренней службы ВСУ для противодействия дискриминации по признаку пола и обеспечения гендерного равенства в армии.

Если Высшему совету правосудия и ВККС нужны зарплаты или отпуска, то такие инициативы рассматриваются быстро, но когда эти же вопросы касаются судей, то они не решаются годами – Совет судей

В Совете судей Украины обратили внимание на то, что в судебной власти все равны, но есть органы, которые ровнее других.

Законопроект, позволяющий сотрудникам НАПК, налоговикам и таможенникам стать судьями ВАКС, а также ускоряющий повторное участие в конкурсе для тех, кто не сдал экзамен, рекомендован к принятию

Рекомендованный к принятию законопроект снимает ограничение, которое препятствует кандидатам, в том числе в Антикорсуд, не сдавшим экзамен или не явившимся на него, повторно участвовать в конкурсах в течение одного года.

ВККС совместно с ГРД в течение 2 лет будет проверять декларации добропорядочности судей Верховного Суда и ВАКС – Минюст внес законопроект

Кабмин зарегистрировал разработанный Минюстом законопроект, который предусматривает проверку деклараций добропорядочности и семейных связей судей Антикоррупционного суда и Верховного Суда в течение двух лет.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Грушицький
    Андрій Грушицький
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Алла Корніюк
    Алла Корніюк
    застуник голови Хмельницького апеляційного суду