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Артема Сытника уволили с должности заместителя директора Агентства оборонных закупок — в АОЗ назвали причину

20:21, 17 апреля 2025
Увольнение Артема Сытника произошло в рамках сокращения штата.
Артема Сытника уволили с должности заместителя директора Агентства оборонных закупок — в АОЗ назвали причину
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Директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов уволил Артема Сытника с должности своего заместителя в рамках сокращения штата. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Прежде всего стоит отметить, что команда АОЗ сосредоточена на построении устойчивого института и развитии процессов. Именно устойчивые институты являются качественным результатом реформ, на чем постоянно акцентируют внимание партнеры, общественность и отдельные активисты, в частности ЦПК. Увольнение отдельных сотрудников — это не развал институции, а операционное управленческое решение», — прокомментировали в АОЗ.

Там отметили, что на момент назначения нового руководителя в Агентстве «не существовало ни политик, ни полноценной системы внутреннего контроля, а также не было отдельного подразделения, ответственного за эти функции».

«Единственной структурой, которая частично охватывала эти вопросы, был департамент безопасности. Его работа ограничивалась точечными проверками поставщиков, обеспечением физической охраны и взаимодействием с правоохранительными органами», — заявили в Агентстве.

Также в АОЗ подчеркнули, что изменения не сопровождались массовыми увольнениями — подавляющее большинство сотрудников департамента остались работать.

Помимо должности заместителя, также были освобождены должности двух руководителей в пределах департамента — отдела экономической безопасности и отдела взаимодействия с правоохранительными органами, которые уволились по собственному желанию.

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