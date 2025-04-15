Переговори США з Іраном стосуватимуться збагачення урану та контролю над озброєннями — Стівен Віткофф

Стівен Віткофф заявив, що переговори з іранцями загалом будуть зосереджені навколо двох основних пунктів.

Фото: dw.com

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США та Іран проведуть новий раунд ядерних переговорів 19 квітня в Римі.

Основними темами переговорів між країнами будуть запровадження обмежень на рівень збагачення урану Тегераном, а також контроль над озброєннями, зокрема ракетами. Про це заявив спеціальний посланець президента США Стівен Віткофф, повідомляє телеканал Fox News.

«Переговори з іранцями загалом будуть зосереджені навколо двох основних пунктів.

По-перше, це збагачення урану. Їм не потрібно збагачення понад 3,67%.

Потім потрібні механізми перевірки озброєнь, зокрема ракет, запаси яких вони накопичили», — сказав Стівен Віткофф.

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