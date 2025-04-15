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Фрідріх Мерц здійснить перший закордонний візит на посаді канцлера в Україну — Welt

10:36, 15 квітня 2025
Фрідріх Мерц може відвідати Київ 9 травня.
Фрідріх Мерц здійснить перший закордонний візит на посаді канцлера в Україну — Welt
Фото: dailylviv.com
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Як відомо, парламент Німеччини збереться 6 травня на засідання, на якому буде обрано нового канцлера Німеччини. Очікується, що за підсумками голосування канцлером стане лідер християнських демократів Фрідріх Мерц.

За даними видання Welt, Фрідріх Мерц може здійснити перший закордонний візит на посаді в Україну.

Візит має бути приурочений до саміту «коаліції рішучих» 9 травня, яка відбудеться в Києві, уточнює Welt. Там також очікують приїзду президента Франції Емманюеля Макрона та прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.

У такому разі для Мерца це буде перший закордонний візит на посаді канцлера Німеччини. Однак його речник відмовився коментувати повідомлення ЗМІ.

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