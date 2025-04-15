Фрідріх Мерц здійснить перший закордонний візит на посаді канцлера в Україну — Welt

Фрідріх Мерц може відвідати Київ 9 травня.

Фото: dailylviv.com

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Як відомо, парламент Німеччини збереться 6 травня на засідання, на якому буде обрано нового канцлера Німеччини. Очікується, що за підсумками голосування канцлером стане лідер християнських демократів Фрідріх Мерц.

За даними видання Welt, Фрідріх Мерц може здійснити перший закордонний візит на посаді в Україну.

Візит має бути приурочений до саміту «коаліції рішучих» 9 травня, яка відбудеться в Києві, уточнює Welt. Там також очікують приїзду президента Франції Емманюеля Макрона та прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.

У такому разі для Мерца це буде перший закордонний візит на посаді канцлера Німеччини. Однак його речник відмовився коментувати повідомлення ЗМІ.

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