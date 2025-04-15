У Бундестазі вибрали дату засідання, на якому можуть обрати Мерца канцлером

У Бундестазі готуються до проведення виборів федерального канцлера 6 травня.

Джерело фото: Das Erste / Von Nikolaus Steiner, Frank Konopatzki

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Парламент ФРН збереться 6 травня на засідання, на якому, ймовірно, буде обрано нового канцлера Німеччини. Про це повідомляється на сайті німецького парламенту.

Президентка Бундестагу Юлія Клекнер готується скликати парламент для виборів федерального канцлера ФРН у вівторок, 6 травня, за умови схвалення сторонами коаліційної угоди та відповідної пропозиції федерального президента, йдеться у пресрелізі.

Кандидатом на посаду канцлера є, зокрема, Фрідріх Мерц – лідер Християнсько-демократичного союзу.

Проте вибори відбудуться лише за умови схвалення партіями коаліційної угоди, яку раніше підготували представники цих політичних сил, які провели переговори про формування нового уряду.

Конституція ФРН вказує, що федеральний президент має запропонувати кандидатуру канцлера після обговорення її з парламентськими групами. Вибори проводяться в парламенті таємно і без дебатів. У разі обрання канцлер та інші члени нового уряду будуть офіційно призначені президентом, після чого новий уряд складе присягу в Бундестазі.

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