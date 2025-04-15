15 квітня – яке сьогодні свято та головні події

15 квітня святкують День працівників карного розшуку України

Фото: shutterstock.com

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У вівторок, 15 квітня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

15 квітня в Україні і світі святкують Міжнародний день мікроволонтерства. Він спрямований на популяризацію ідеї мікроволонтерства — коротких і простих вкладів у добрі справи, які не займають багато часу чи спеціальних навичок. Це може бути допомога в маленьких, але важливих справах, таких як поширення інформації, допомога в організації подій чи надання консультацій.

Також 15 квітня День боротьби з діабетом 1 типу на честь Джак'ї Монік Фуртік. Був заснований на честь активної захисниці прав людей, що живуть з цим захворюванням. Вона сама мала діабет 1 типу і все своє життя присвятила боротьбі за покращення умов для тих, хто стикається з цією недугою.

А ще 15 квітня Міжнародний день біомедичної лабораторії. Він присвячений визнанню надзвичайно важливої роботи, яку виконують біомедичні лабораторії в медичній сфері. Цей день підкреслює значення лабораторних досліджень у процесі діагностики та лікування хвороб, адже саме лабораторії проводять аналізи, які допомагають виявити різноманітні захворювання та контролювати здоров'я пацієнтів.

15 квітня святкують День працівників карного розшуку України. Це свято було встановлено на честь заснування в Україні секції судово-кримінального розшуку, яке сталося 15 квітня 1919 року.

Також 15 квітня Всесвітній день мистецтва. Був створений на честь дня народження Леонардо да Вінчі, одного з найвідоміших геніїв епохи Відродження. Цей день було засновано 2012 року Міжнародною асоціацією мистецтва (IAA), щоб підкреслити важливість мистецтва у розвитку культури та суспільства.

А ще 15 квітня Міжнародний день екологічних знань. Його було засновано 1992 року на Конференції ООН у Ріо-де-Жанейро, де підкреслювалася важливість екологічної освіти для сталого розвитку людства.

Яке сьогодні церковне свято

Сьогодні, 15 квітня, віряни святкують день пам’яті святих апостолів із 70 Аристарха, Пуда і Трохима. Ці троє були не просто учнями, а справжніми товаришами апостола Павла — люди, які пройшли з ним через вогонь і воду, і не здалися навіть під загрозою смерті.

Календар важливих подій за 15 квітня

1450 рік — в битві при Форміньї конетабль Франції Артур де Рішмон фактично знищив англійську армію, що знаходилася в Нормандії;

1657 рік — Козацька рада в Чигирині ухвалила рішення про спадкове передавання гетьманського звання від Богдана Хмельницького до його сина Юрія;

1729 рік — відбулася прем'єра ораторії Й. С. Баха “Страсті за Матвієм”;

1861 рік — почала свою роботу перша сесія Галицького сейму;

1874 рік — група паризьких художників, серед яких Моне, Ренуар, Пісарро, Сезанн та Деґа, відкрила власну виставку на бульварі Капуцинів;

1893 рік — Соломія Крушельницька дебютувала на оперній сцені у виставі Гаетано Доніцетті “Фаворитка”;

1912 рік — під час свого першого рейсу затонув лайнер “Титанік” після зіткнення з айсбергом в Атлантичному океані;

1919 рік — Радянська Росія видала декрет “Про табори примусових робіт”, що стало основою для створення системи ГУЛАГ;

1920 рік — під час І Зимового походу Дієвої армії УНР чорні запорожці захопили важливу станцію Вознесенськ;

1943 рік — союзники створили об'єднане командування морськими операціями в Середземному морі;

1948 рік — сталося перше військове зіткнення між ізраїльтянами та арабами;

1952 рік — здійснив свій перший політ стратегічний бомбардувальник Boeing B-52 Stratofortress;

1979 рік — стався один з найпотужніших землетрусів у Чорногорії, що була частиною Югославії;

1989 рік — внаслідок тисняви на стадіоні Гіллсборо загинули 96 уболівальників ФК “Ліверпуль”, а ще 766 отримали поранення;

1993 рік — президент Туркменістану Сапармурат Ніязов оголосив про перехід туркменської мови на латиницю замість кирилиці;

1994 рік — Україна стала асоційованим членом економічного союзу країн СНД;

2000 рік — 22 українські парашутисти здійснили посадку на Північному полюсі;

2001 рік — Ральф Шумахер, молодший брат триразового чемпіона світу Міхаеля Шумахера, здобув свою першу перемогу в “Формулі-1” на Ґран-прі Сан-Марино;

2019 рік — сталася масштабна пожежа в Соборі Паризької Богоматері.

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