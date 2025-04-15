На Одещині чоловік погрожував зброєю працівникам ТЦК та СП на блокпості

Чоловік направив зброю на військових, після чого наказав товаришам сісти в автомобіль і поїхав з ними в невідомому напрямку.

Джерело фото: Getty Images

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У Саф’янівській громаді на Одещині працівники ТЦК та СП зупинили двох чоловіків для перевірки на блокпості. Вони не мали з собою документів, тож вирішили викликати свого знайомого. За деякий час той приїхав зі зброєю, направив її на військових, після чого наказав товаришам сісти в автомобіль і поїхав з ними в невідомому напрямку.

До пошуків чоловік залучили поліцію, яка розшукала всіх трьох громадян. Ними виявилися місцеві жителі.

Водія поліцейські затримали у процесуальному порядку, а його пасажирів передали в ТЦК та СП для перевірки. В ході обшуку за місцем проживання затриманого вилучили автівку, на якій він пересувався, зареєстровані на нього гладкоствольну рушницю та карабін з глушником до нього, а також 158 набоїв різного калібру.

Відповідно до чинного законодавства, чоловіку загрожує покарання позбавленням волі на строк до восьми років, зазначили в поліції.

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