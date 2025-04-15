На Одещине мужчина угрожал оружием работникам ТЦК и СП на блокпосте

Мужчина направил оружие на военных, после чего приказал товарищам сесть в автомобиль и уехал с ними в неизвестном направлении.

Источник фото: Getty Images

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В Сафьяновской громаде на Одещине сотрудники ТЦК и СП остановили двух мужчин для проверки на блокпосту. У них не было документов, поэтому они решили вызвать своего знакомого. Через некоторое время тот приехал с оружием, направил его на военных, после чего приказал друзьям сесть в машину и уехал с ними в неизвестном направлении.

Для поиска мужчины была привлечена полиция, которая разыскала всех троих граждан. Это оказались местные жители.

Водителя задержали в процессуальном порядке, а его пассажиров передали в ТЦК и СП для проверки. В ходе обыска по месту проживания задержанного изъяли автомобиль, на котором он передвигался, зарегистрированное на него гладкоствольное ружье и карабин с глушителем, а также 158 патронов различного калибра.

Согласно действующему законодательству, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет, сообщили в полиции.

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