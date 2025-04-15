Авто Tesla теперь сами сходят с конвейера и без помощи людей едут на отгрузку — видео

Компания Tesla внедрила ИИ-автопилот на производстве.

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Компания Tesla начала использовать систему полного автопилота FSD Unsupervised для транспортировки автомобилей на заводе Giga Texas. Об этом сообщили на странице Tesla AI в соцсети Х.

Машины самостоятельно перемещаются от конца производственной линии до зоны отгрузки, преодолевая около 2 км по территории, где работают люди, грузовики и строительная техника.

Беспилотные автомобили уже прошли свыше 80 тысяч километров без участия человека. В частности, электромобили Model Y и Cybertruck автономно передвигаются по сложным маршрутам, включая тоннели и участки с крутыми подъемами до 17%.

Внедрение FSD Unsupervised на заводе происходит на фоне подготовки Tesla к запуску сервиса роботакси, который запланирован на этот год.

В Tesla Full Self-Driving (FSD) Unsupervised активно применяется искусственный интеллект. Система использует нейронные сети и машинное обучение для обработки данных с камер, радаров и ультразвуковых датчиков автомобиля. Это позволяет Tesla FSD анализировать окружающую среду, распознавать объекты, планировать маршруты и принимать решения в реальном времени.

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