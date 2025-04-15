Депутаты предлагают установить, что включение объектов Национальной академии наук в перечень на приватизацию может осуществляться только с согласия Президиума НАН

Предлагается установить, что передача объектов имущественного комплекса Национальной академии наук Украины в сферу управления других субъектов управления объектами государственной собственности или в коммунальную собственность, а также включение объектов имущественного комплекса НАН Украины в перечень объектов, подлежащих приватизации, может осуществляться только с согласия Президиума НАН.

Источник фото: НАН Украины

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Группа народных депутатов во главе с Александром Бакумовым зарегистрировала в Верховной Раде законопроект 13121-1, которым предлагается внести изменения в Закон «Об особенностях правового режима деятельности Национальной академии наук Украины, национальных отраслевых академий наук и статусе их имущественного комплекса».

В частности, предлагается установить, что передача объектов имущественного комплекса НАН Украины в сферу управления других субъектов управления объектами государственной собственности или в коммунальную собственность, а также включение объектов имущественного комплекса НАN Украины в перечень объектов, подлежащих приватизации, может осуществляться только с согласия Президиума Национальной академии наук Украины.

Передача объектов имущественного комплекса национальных отраслевых академий наук в сферу управления других субъектов управления объектами государственной собственности или в коммунальную собственность, а также включение объектов имущественного комплекса национальных отраслевых академий наук в перечень объектов, подлежащих приватизации, может осуществляться только с согласия президиума соответствующей национальной отраслевой академии наук.

Как отмечают авторы, необходимость прогнозирования деятельности НАН Украины, национальных отраслевых академий наук и их учреждений обусловливает необходимость принятия этого законопроекта, поскольку неконтролируемая передача объектов имущественного комплекса НАН Украины и национальных отраслевых академий наук в сферу управления центральных органов исполнительной власти, других органов или учреждений, либо в коммунальную собственность может привести к нивелированию наработанных национальными академиями научных результатов и международных научных связей, сделать невозможным эффективное проведение научных исследований, противоречить тенденциям развития науки в части самоуправления и академической свободы, а также специализации научных исследований.

«Фактически это может привести к разрушению научной инфраструктуры, целых научных отраслей и направлений, которые сегодня определяют направления социально-экономического развития. В связи с указанной проблематикой и исходя из самоуправляемого статуса НАН Украины и национальных отраслевых академий наук, был разработан этот законопроект», — указывают инициаторы проекта.

Напоминаем, что основной законопроект 13121, который зарегистрировали народные депутаты Иван Калаур и Владимир Ватрас, предусматривает, что передача объектов имущественного комплекса Национальной академии наук Украины в сферу управления других субъектов управления объектами государственной собственности или в коммунальную собственность, а также включение объектов имущественного комплекса НАН Украины в перечень объектов, подлежащих приватизации, может осуществляться только с согласия Президиума Национальной академии наук Украины.

Автор: Наталя Мамченко

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