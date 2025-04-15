Депутати пропонують встановити, що включення об’єктів Національної академії наук до переліку на приватизацію, може здійснюватися лише за згодою Президії НАН

Пропонується встановити, що передача об’єктів майнового комплексу Національної академії наук України до сфери управління інших суб’єктів управління об'єктами державної власності або у комунальну власність, а також включення об’єктів майнового комплексу Національної академії наук України до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, може здійснюватися лише за згодою Президії НАН.

Джерело фото: НАН України

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Група народних депутатів на чолі з Олександром Бакумовим зареєструвала у Верховній Раді законопроект 13121-1, яким пропонується внести зміни до Закон «Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, національних галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу».

Зокрема, пропонується встановити, що передача об’єктів майнового комплексу Національної академії наук України до сфери управління інших суб’єктів управління об'єктами державної власності або у комунальну власність, а також включення об’єктів майнового комплексу Національної академії наук України до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, може здійснюватися лише за згодою Президії Національної академії наук України.

Передача об’єктів майнового комплексу національних галузевих академій наук до сфери управління інших суб’єктів управління об'єктами державної власності або у комунальну власність, а також включення об’єктів майнового комплексу національних галузевих академій наук до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, може здійснюватися лише за згодою президії відповідної національної галузевої академії наук.

Як вказують автори, необхідність прогнозування діяльності НАН України, національних галузевих академій наук та їх установ обумовлює необхідність прийняття цього законопроекту, оскільки неконтрольована передача об’єктів майнового комплексу НАН України та національних галузевих академій наук до сфери управління центральних органів виконавчої влади, інших органів чи установ або у комунальну власність може призвести до нівелювання напрацьованих національними академіями наукових результатів та міжнародних наукових зв’язків, унеможливити ефективне проведення наукових досліджень, суперечитиме тенденціям розвитку науки щодо самоврядності й академічної свободи, спеціалізації наукових досліджень.

«Фактично це може призвести до руйнації наукової інфраструктури, цілих наукових галузей та напрямів, які сьогодні визначають напрямки соціально-економічного розвитку. У зв’язку з вказаною проблематикою та виходячи із самоврядного статусу НАН України та національних галузевих академій наук, розроблено цей законопроект», вказують ініціатори проекту.

Нагадаємо, що основний законопроект 13121, який зареєстрували народні депутати Іван Калаур та Володимир Ватрас, передбачає, що передача об’єктів майнового комплексу Національної академії наук України до сфери управління інших суб’єктів управління об'єктами державної власності або у комунальну власність, а також включення об’єктів майнового комплексу Національної академії наук України до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, може здійснюватися лише за згодою Президії Національної академії наук України.

Автор: Наталя Мамченко

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