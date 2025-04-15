Батальйони «Шквал» під шквалом судових вироків – як і за що судять військовослужбовців з числа колишніх засуджених

До колишніх засуджених виникають претензії за СЗЧ, непокору та рецидив злочинів, а самі військовослужбовці підрозділів «Шквал» розповідають про байдужість командування до їх проблем.

Джерело фото: ГО Український мілітарний центр

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Міністерство юстиції на початку квітня повідомило, що понад 8 тис. громадян, які раніше відбували покарання за скоєння різних правопорушень, у 2024-2025 роках добровільно поповнили лави Збройних Сил.

Відповідно до умов контракту з Міністерством оборони, такі військовослужбовці несуть службу в окремих підрозділах, відомих як роти та батальйони спеціального призначення «Шквал».

Їх формування розпочалось влітку минулого року, після того як 17 травня 2024 року Президент підписав закон № 11079-1, який надав можливість умовно-дострокового звільнення для осіб, які забажали взяти участь у захисті країни.

Розраховувати на умовно-дострокове звільнення, разом з тим, не можуть громадяни, засуджені за вбивства двох і більше осіб, за зґвалтування, злочини сексуального характеру, злочини проти основ національної безпеки, а також громадяни, засуджені за корупційні злочини.

Завдяки ЗМІ, суспільству найбільш відомі підрозділи «Шквал», які входять до складу 47 окремої механізованої бригади, 57 окремої мотопіхотної бригади, 59 окремої мотопіхотної бригади, 28 окремої механізованої бригади, 5 окремої штурмової бригади тощо.

У Міністерстві юстиції досвід залучення військовослужбовців з числа засуджених до лав ЗСУ оцінюють в цілому позитивно.

Разом з тим, наразі є чимало «сигналів» про те, що в службовій діяльності вказаних батальйонів накопичилися певні проблеми.

Наприклад, військовослужбовці підрозділів «Шквал» нерідко стають фігурантами кримінальних проваджень у справах про самовільне залишення військових частин або є підозрюваними у справах про скоєння кримінальних правопорушень поза межами військової служби.

Наразі у Єдиному реєстрі судових рішень нараховується близько 70 вироків стосовно військовослужбовців підрозділів «Шквал» і приблизно така ж кількість судових ухвал у кримінальних справах, які перебувають або на розгляді судів, або поки що знаходяться на етапі досудового розслідування.

Найбільш розповсюджені правопорушення, за які притягають до відповідальності бійців «Шквалу» - це непокора, тобто небажання виконувати накази командирів в умовах бойових дій, самовільне залишення військових частин, а також крадіжки, незаконне придбання та зберігання наркотичних речовин тощо.

Невиконання наказу командування

Наприклад, 18 жовтня 2024 року шість років позбавлення волі за непокору командиру підрозділу в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 402 КК) отримав Сергій П., який у 2021-2024 роках відбував покарання у вигляді 5 років та 6 шести місяців позбавлення волі за нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК).

29 травня 2024 року Сергій П. був звільнений від відбування покарання у виправній колонії та зарахований до складу батальйону «Шквал», який діяв у складі 24 окремої механізованої бригади.

Однак вже 14 вересня Сергій П. відмовився виконати наказ командира роти на здійснення ротації та заміну військовослужбовців на одному з опорних пунктів у Донецькій області.

У підсумку, до покарання у виді 5 років позбавлення волі за ст. 402 КК, суд додав ще 1 рік, який Сергій П. не відсидів у 2021-2024 роках.

Фігурантом ще одного аналогічного кримінального провадження став Руслан Д., який у 2022 році був засуджений до покарання у виді 5 років позбавлення волі. Він ніс службу у складі батальйону «Шквал» 152 окремої єгерської бригади.

27 липня 2024 року Руслан Д, разом ще з 11 військовослужбовцями «Шквалу», відмовився виконати наказ командування про необхідність зайняття позицій в районі міста Селидове Донецької області.

Відтак, 17 березня 2025 року Руслан Д. отримав покарання у виді позбавлення волі строком на шість років.

Інші військовослужбовці «Шквалу» також отримали покарання – від направлення до дисциплінарного батальйону до позбавлення волі на різні строки.

Втеча з військової частини

Одним з найбільш розповсюджених правопорушень, за яке притягають до відповідальності військовослужбовців підрозділу «Шквал», є самовільне залишення військової частини, тобто СЗЧ.

Наприклад, 23 грудня 2024 року покарання у виді восьми років позбавлення волі отримав військовослужбовець батальйону «Шквал» Віталій Р., який у травні минулого року був зарахований до складу відповідної військової частини, однак вже у липні самовільно залишив свій підрозділ.

До служби у лавах ЗСУ Віталій Р. був засуджений тричі, зокрема, за скоєння крадіжок (ст. 185 КК). Востаннє Віталій Р. був засуджений 20 жовтня 2023 року, коли він «отримав» покарання у виді 6 років та 6 місяців позбавлення волі.

Після нетривалого перебування у складі підрозділу «Шквал», Віталій Р. самовільно залишив військову частину. 30 липня 2024 року він був затриманий у місті Миколаїв.

Цікаво, що в суді Віталій Р. розповів про те, що командування військової частини ставилося до військовослужбовців «Шквалу» «погано» та «погрожувало зброєю».

А на прохання Віталія Р. надати йому відпустку, хоча б на кілька днів, підполковник – командир військової частини, нецензурно відповів у стилі «Їдьте, куди хочете».

Таку відповідь командира Віталій Р., за його словами, сприйняв як дозвіл на відпустку, спокійно вийшов за межі військової частини, викликав таксі та поїхав додому.

Втім, суд поставився до розповіді військовослужбовця «Шквалу» критично – 8 років позбавлення волі.

Аналогічна доля у листопаді минулого року спіткала й військовослужбовця-санітара «Шквалу» Миколу М.

Цікаво, що на момент звільнення з виправної колонії для служби у ЗСУ, у червні 2024 року, Микола М. був засуджений 11 (!) разів.

Перший світ строк Микола М. отримав ще у 1999 році, а останній вже перед військовою службою – у 2023 році. У переважній більшості Миколу М. судили за скоєння крадіжок та незаконне зберігання наркотичних речовин.

12 серпня 2024 року Микола М. залишив підрозділ без дозволу командира, однак у вересні сам «здався» поліції.

У підсумку, Микола М. 25 листопада отримав покарання у виді 5 років та 6 місяців позбавлення волі.

Схожа історія і у військовослужбовця «Шквалу» Даниїла М., який до служби у лавах ЗСУ був засуджений шість (!) разів за крадіжки, розбій, незаконне заволодіння транспортним засобом та навіть злісну непокору адміністрації установи виконання покарання.

13 червня 2024 року Данило М. підписав контракт на службу у батальйоні «Шквал» 14 окремої механізованої бригади, а вже 26 червня втік з підрозділу, поки у липні не був затриманий у місті Харків. Як результат таких дій – позбавлення волі на 5 років та 6 місяців.

Крадіжки та наркотики

Нерідкими є випадки притягнення військовослужбовців «Шквалу» до відповідальності за кримінальні правопорушення, скоєні за межами військової служби.

Це, відповідно до вироків судів, крадіжки, пограбування, незаконне заволодіння транспортним засобом, придбання та зберігання наркотичних речовин, умисне нанесення тілесних ушкоджень, шахрайство, незаконне зберігання або збут вогнепальної зброї та бойових припасів.

Деякі зі скоєних злочинів відрізнялися своєю зухвалістю.

Наприклад, засуджений у 2022 році за крадіжки та звільнений у 2024 році з метою служби у лавах ЗСУ (батальйон «Шквал») Микола Л., 4 вересня 2024 року вкрав гаманець прямо з ординаторської кімнати Київської обласної клінічної лікарні. У гаманці були 500 гривень, банківські карти та золота обручка вартістю 6 900 гривень.

Через два дні Микола Л., ймовірно на вкрадені кошти, придбав наркотичну речовину мета дон, однак потім був затриманий поліцією.

Згідно з вироком суду від 18 листопада 2024 року Микола Л. «отримав» 5 років та 2 місяці позбавлення волі.

В іншому випадку, сім (!) разів засуджений, переважно за крадіжки та розбої, військовослужбовець «Шквалу» Віталій Б. ввечері 20 грудня 2024 року напав на неповнолітню в одному зі «спальних» районів міста Харкова та відібрав у неї мобільний телефон вартістю 3 256 гривень, який потім подарував знайомому.

Цікаво, що під час судового процесу з’ясувалося, що Віталій Б., відповідно до наявних медичних документів, має психічний розлад та залежність від алкоголю.

У підсумку суд визначив Віталію Б. покарання у виді 7 років та 6 місяців позбавлення волі.

Чому військовослужбовці «Шквалу» втікають з підрозділів

У судових засіданнях причини втечі з підрозділів «Шквал» військовослужбовці з числа раніше засуджених осіб нерідко пояснюють поганими умовами служби та конфліктами з командирами військових частин.

Так, про конфлікт з командиром повідомив Сергій Я., який до служби у лавах ЗСУ був засуджений сім (!) разів, переважно за крадіжки.

Сергій Я. розповів, що після участі у бойових діях на території Курської області РФ у складі 17 окремої танкової бригади, де отримав бойову травму, він попросив надати йому кілька днів відпустки, щоб відвідати матір. Але після того, як отримав від командування відмову, 12 вересня залишив військову частину. Через деякий час на одному з блокпостів біля міста Суми Сергій Я. був затриманий, коли, за його словами, повертався у розташування військової частини.

Підсумок таких дій військовослужбовця «Шквалу» – 5 років та 1 місяць позбавлення волі.

Про схожі причини під час судового процесу повідомив і двічі засуджений за незаконне зберігання та збут наркотичних засобів та психотропних речовин військовослужбовець К.

Він розповів, що командування батальйону «Шквал», який у 2024 році розташовувався у Сумській області, ігнорувало проблеми підрозділу, внаслідок чого в підрозділі виникли проблеми з правопорядком.

Залишити військову частину К. вирішив після чергового конфлікту з командиром, який відмовлявся відпускати його за межі розташування батальйону, навіть на похорони.

Вирок суду для К., який був затриманий у місті Суми у грудні минулого року, теж суворий – 5 років та 1 місяць позбавлення волі.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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