Батальоны «Шквал» под шквалом судебных приговоров – как и за что судят военнослужащих из числа бывших осужденных

К бывшим осужденным возникают претензии из-за СОЧ, неповиновения и рецидива преступлений, а сами военнослужащие подразделений «Шквал» рассказывают о безразличии командования к их проблемам.

Источник фото: ОО Украинский милитарный центр

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Министерство юстиции в начале апреля сообщило о том, что более 8 тыс. граждан, ранее отбывавших наказание за совершение различных правонарушений, в 2024-2025 годах добровольно пополнили ряды Вооруженных Сил.

Согласно условиям контракта с Министерством обороны, такие военнослужащие несут службу в отдельных подразделениях, известных как роты и батальоны специального назначения «Шквал».

Их формирование началось летом прошлого года, после того, как 17 мая 2024 года Президент подписал закон № 11079-1, который предоставил возможность для условно-досрочного освобождения лицам, желающих принять участие в защите страны.

Рассчитывать на условно-досрочное увольнение вместе с тем не могут граждане, осужденные за убийства двух и более лиц, за изнасилование, преступления сексуального характера, преступления против основ национальной безопасности, а также граждане, осужденные за коррупционные преступления.

Благодаря СМИ, наиболее известны подразделения «Шквал», входящие в состав 47 отдельной механизированной бригады, 57 отдельной мотопехотной бригады, 59 отдельной мотопехотной бригады, 28 отдельной механизированной бригады, 5 отдельной штурмовой бригады.

В Министерстве юстиции опыт привлечения военнослужащих из числа осужденных в ряды ВСУ оценивают в целом положительно.

Вместе с тем, есть немало «сигналов» и о том, что в служебной деятельности указанных батальонов накопились определенные проблемы.

Например, военнослужащие подразделений «Шквал» нередко становятся фигурантами уголовных производств по делам о самовольном уходе из воинских частей или являются подозреваемыми по делам о совершении уголовных правонарушений вне границ военной службы.

В Едином реестре судебных решений насчитывается около 70 приговоров в отношении военнослужащих подразделений «Шквал» и примерно такое же количество судебных определений в уголовных делах, которые находятся либо на рассмотрении судов, либо пока находятся на этапе досудебного расследования.

Наиболее распространенные правонарушения, за которые привлекают к ответственности бойцов «Шквала» – это неповиновение, т. е. нежелание выполнять приказы командиров в условиях боевых действий, самовольное оставление воинских частей, а также кражи, незаконное приобретение и хранение наркотических веществ.

Невыполнение приказа командования

Например, 18 октября 2024 года шесть лет лишения свободы за неповиновение командиру подразделения в условиях военного положения (ч. 4 ст. 402 УК) «получил» Сергей П.

В 2021-2024 годах мужчина отбывал наказание в виде 5 лет и 6 шести месяцев лишения свободы за нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 УК).

29 мая 2024 года Сергей П. был освобожден от отбывания наказания в исправительной колонии и зачислен в состав батальона «Шквал», действовавшего в составе 24-й отдельной механизированной бригады.

Однако уже 14 сентября Сергей П. отказался выполнить приказ командира роты на осуществление ротации и замену военнослужащих на одном из опорных пунктов в Донецкой области.

В итоге, к наказанию в виде 5 лет лишения свободы по ст. 402 УК, суд добавил еще 1 год, который Сергей П. не отсидел в 2021-2024 годах.

Фигурантом еще одного аналогичного уголовного дела стал Руслан Д., который в 2022 году был приговорен к наказанию в виде 5 лет лишения свободы. Он нес службу в составе батальона «Шквал» 152-й отдельной егерской бригады.

27 июля 2024 Руслан Д., вместе еще с 11 военнослужащими «Шквала», отказался выполнить приказ командования о необходимости занятия позиций в районе города Селидово Донецкой области.

Как следствие, 17 марта 2025 года Руслан Д. получил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет.

Другие военнослужащие «Шквала» также получили наказания – от направления в дисциплинарный батальон до лишения свободы на разные сроки.

Бегство из воинской части

Одним из наиболее распространенных правонарушений, за которое привлекают к ответственности военнослужащих подразделения «Шквал» - это самовольное оставление воинской части.

То есть, явление известное как «СОЧ».

К примеру, 23 декабря 2024 года наказание в виде восьми лет лишения свободы получил военнослужащий батальона «Шквал» Виталий Р., который в мае прошлого года был зачислен в состав соответствующей воинской части, однако уже в июле самовольно покинул свое подразделение.

До службы в рядах ВСУ Виталий Р. был осужден трижды, в частности, за совершение краж (ст. 185 УК). В последний раз Виталий Р. был осужден 20 октября 2023 года, когда он «получил» наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы.

После непродолжительного пребывания в составе подразделения "Шквал", Виталий Р. самовольно покинул воинскую часть. 30 июля 2024 года он был задержан в городе Николаев.

Интересно, что в суде Виталий Р. рассказал о том, что командование воинской части относилось к военнослужащим "Шквала" "плохо" и "угрожало оружием".

А на просьбу Виталия Р. предоставить ему отпуск хотя бы на несколько дней, подполковник – командир воинской части, нецензурно ответил в стиле «Езжайте, куда хотите».

Такой ответ командира Виталий Р., по его словам, воспринял как разрешение на отпуск, спокойно вышел за пределы воинской части, вызвал такси и уехал домой.

Впрочем, суд отнесся к рассказу военнослужащего «Шквала» критически – 8 лет лишения свободы.

Аналогичная судьба в ноябре прошлого года постигла и военнослужащего-санитара «Шквала» Николая М.

Интересно, что к моменту освобождения из исправительной колонии для службы в ВСУ, в июне 2024 года, Николай М. был осужден 11 (!) раз.

Первый свой срок Николай М. получил еще в 1999 году, а последний уже перед военной службой – в 2023 году.

12 августа 2024 года Николай М. покинул подразделение без разрешения командира, однако в сентябре сам «сдался» полиции.

В итоге Николай М. 25 ноября получил наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Похожая история и у военнослужащего «Шквала» Даниила М., который до службы в рядах ВСУ был осужден шесть (!) раз за кражи, разбой, незаконное завладение транспортным средством и даже злостное неповиновение администрации учреждения исполнения наказания.

13 июня 2024 года Даниил М. подписал контракт для службы в батальоне «Шквал» 14 отдельной механизированной бригады, а уже 26 июня сбежал из подразделения, пока в июле не был задержан в городе Харьков.

Как результат таких действий – лишение свободы на 5 лет и 6 месяцев.

Кражи и наркотики

Являются нередкими случаи привлечения военнослужащих «Шквала» к ответственности за уголовные правонарушения, совершенные вне пределов военной службы.

Это, согласно приговорам судов, кражи, ограбления, незаконное завладение транспортным средством, приобретение и хранение наркотических веществ, умышленное нанесение телесных повреждений, мошенничество, незаконное хранение или сбыт огнестрельного оружия и боевых припасов.

Некоторые из совершенных преступлений отличались своей дерзостью.

Например, осужденный в 2022 году за кражи и освобожденный в 2024 году с целью службы в рядах ВСУ (батальон «Шквал») Николай Л., 4 сентября 2024 года украл кошелек прямо из ординаторской комнаты Киевской областной клинической больницы. В кошельке были 500 гривен, банковские карты и золотое кольцо стоимостью 6 900 гривен.

Через два дня Николай Л., вероятно на украденные средства, приобрел наркотическое вещество метадон, однако затем был задержан полицией.

Согласно приговору суда от 18 ноября 2024 года Николай Л. «получил» 5 лет и 2 месяца лишения свободы.

В ином случае, семь (!) раз судимый, преимущественно за кражи и разбои, военнослужащий «Шквала» Виталий Б. вечером 20 декабря 2024 года напал на несовершеннолетнюю в одном из «спальных» районов города Харькова и отобрал у нее мобильный телефон стоимостью 3 256 гривен, который затем подарил знакомому.

Интересно, что в ходе судебного процесса выяснилось, что Виталий Б., согласно имеющимся медицинским документам, имеет психическое расстройство и зависим от алкоголя.

В итоге суд определил Виталию Б. наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Почему военнослужащие «Шквала» бегут из подразделений

В судебных заседаниях причины побега из подразделений «Шквал» военнослужащие из ранее осужденных лиц нередко объясняют плохими условиями службы и конфликтами с командирами воинских частей.

Так, о конфликте с командиром сообщил Сергей Я., который до службы в рядах ВСУ был осужден семь (!) раз, преимущественно за кражи.

Сергей Я. рассказал, что после участия в боевых действиях на территории Курской области РФ в составе 17-й отдельной танковой бригады, где получил боевую травму, он попросил предоставить ему несколько дней отпуска, чтобы проведать мать.

Но после того как Сергей Я. получил от командования отказ, 12 сентября он покинул воинскую часть. Через некоторое время на одном из блокпостов возле города Сумы Сергей Я. был задержан, когда, по его словам, возвращался в расположение воинской части.

Результат таких действий военнослужащего «Шквала» – 5 лет и 1 месяц лишения свободы.

О схожих обстоятельствах во время судебного процесса сообщил и дважды осужденный за незаконное хранение и сбыт наркотических средств и психотропных веществ военнослужащий К.

Он рассказал, что командование батальона «Шквал», который в 2024 году размещался в Сумской области, игнорировало проблемы подразделения, в результате чего в подразделении возникли проблемы с правопорядком.

Покинуть воинскую часть К. решил после очередного конфликта с командиром, который отказывался отпускать его за пределы расположения батальона, даже на похороны.

Приговор суда для К., который был задержан в городе Сумы в декабре прошлого года, оказался суровым – 5 лет и 1 месяц лишения свободы.

Автор: Вячеслав Хрипун

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