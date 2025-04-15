15 апреля – какой сегодня праздник и главные события

15 апреля празднуют День работников уголовного розыска Украины

Фото: shutterstock.com

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Во вторник, 15 апреля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

15 апреля в Украине и мире празднуют Международный день микроволонтерства. Он направлен на популяризацию идеи микроволонтерства — коротких и простых вкладов в добрые дела, не занимающие много времени или специальных навыков. Это может быть помощь в маленьких, но важных делах, таких как распространение информации, помощь в организации событий или предоставление консультаций.

Также 15 апреля День борьбы с диабетом 1 типа в честь Джакьи Моник Фуртик. Был основан в честь активной защитницы прав людей, живущих с этим заболеванием. Она сама имела диабет 1 типа и всю свою жизнь посвятила борьбе за улучшение условий для тех, кто сталкивается с этим недугом.

А еще 15 апреля Международный день биомедицинской лаборатории. Он посвящен признанию чрезвычайно важной работы, выполняемой биомедицинскими лабораториями в медицинской сфере. Этот день подчеркивает значение лабораторных исследований в процессе диагностики и лечения болезней, ведь именно лаборатории проводят анализы, помогающие выявить различные заболевания и контролировать здоровье пациентов.

15 апреля празднуют День работников уголовного розыска Украины. Этот праздник был установлен в честь основания в Украине секции судебно-уголовного розыска, которое произошло 15 апреля 1919 года.

Также 15 апреля Всемирный день искусства. Был создан в честь дня рождения Леонардо да Винчи, одного из известнейших гениев эпохи Возрождения. Этот день был основан в 2012 году Международной ассоциацией искусства (IAA), чтобы подчеркнуть важность искусства в развитии культуры и общества.

А еще 15 апреля Международный день экологических знаний. Он был основан в 1992 году на Конференции ООН в Рио-де-Жанейро, где подчеркивалась важность экологического образования для устойчивого развития человечества.

Какой сегодня церковный праздник

Сегодня, 15 апреля, верующие празднуют день памяти святых апостолов из 70 Аристарха, Пуда и Трофима. Эти трое были не просто учениками, а настоящими товарищами апостола Павла — люди, прошедшие с ним через огонь и воду, и не сдавшиеся даже под угрозой смерти.

Календарь важных событий за 15 апреля

1450 год — в битве при Форминьи конетабль Франции Артур де Ришмон фактически уничтожил находившуюся в Нормандии английскую армию;

1657 год — Казацкий совет в Чигирине принял решение о наследственной передаче гетманского звания от Богдана Хмельницкого его сыну Юрию;

1729 год — состоялась премьера оратории Й. С. Баха “Страсти по Матфею”;

1861 год — начала свою работу первая сессия Галицкого сейма;

1874 год — группа парижских художников, среди которых Моне, Ренуар, Писарро, Сезанн и Дега, открыла собственную выставку на бульваре Капуцинов;

1893 год — Соломия Крушельницкая дебютировала на оперной сцене в спектакле Гаэтано Доницетти “Фаворитка”;

1912 — во время своего первого рейса затонул лайнер “Титаник” после столкновения с айсбергом в Атлантическом океане;

1919 год — Советская Россия издала декрет “О лагерях принудительных работ”, что стало основой для создания системы ГУЛАГ;

1920 год — во время I Зимнего похода Действующей армии УНР черные запорожцы захватили важную станцию Вознесенск;

1943 год — союзники создали объединенное командование морскими операциями в Средиземном море;

1948 год — произошло первое военное столкновение между израильтянами и арабами;

1952 год — совершил свой первый полет стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress;

1979 год — произошло одно из мощнейших землетрясений в Черногории, которая была частью Югославии;

1989 год — в результате давки на стадионе Гиллсборо погибли 96 болельщиков ФК “Ливерпуль”, а еще 766 получили ранения;

1993 год — президент Туркменистана Сапармурат Ниязов объявил о переходе туркменского языка на латиницу вместо кириллицы;

1994 год — Украина стала ассоциированным членом экономического союза стран СНГ;

2000 год — 22 украинских парашютиста совершили посадку на Северном полюсе;

2001 год — Ральф Шумахер, младший брат трехкратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, одержал свою первую победу в “Формуле-1” на Гран-при Сан-Марино;

2019 год — произошел масштабный пожар в Соборе Парижской Богоматери.

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