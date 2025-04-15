Практика судов
  1. Общество

15 апреля – какой сегодня праздник и главные события

09:05, 15 апреля 2025
15 апреля празднуют День работников уголовного розыска Украины
15 апреля – какой сегодня праздник и главные события
Фото: shutterstock.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 15 апреля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

15 апреля в Украине и мире празднуют Международный день микроволонтерства. Он направлен на популяризацию идеи микроволонтерства — коротких и простых вкладов в добрые дела, не занимающие много времени или специальных навыков. Это может быть помощь в маленьких, но важных делах, таких как распространение информации, помощь в организации событий или предоставление консультаций.

Также 15 апреля День борьбы с диабетом 1 типа в честь Джакьи Моник Фуртик. Был основан в честь активной защитницы прав людей, живущих с этим заболеванием. Она сама имела диабет 1 типа и всю свою жизнь посвятила борьбе за улучшение условий для тех, кто сталкивается с этим недугом.

А еще 15 апреля Международный день биомедицинской лаборатории. Он посвящен признанию чрезвычайно важной работы, выполняемой биомедицинскими лабораториями в медицинской сфере. Этот день подчеркивает значение лабораторных исследований в процессе диагностики и лечения болезней, ведь именно лаборатории проводят анализы, помогающие выявить различные заболевания и контролировать здоровье пациентов.

15 апреля празднуют День работников уголовного розыска Украины. Этот праздник был установлен в честь основания в Украине секции судебно-уголовного розыска, которое произошло 15 апреля 1919 года.

Также 15 апреля Всемирный день искусства. Был создан в честь дня рождения Леонардо да Винчи, одного из известнейших гениев эпохи Возрождения. Этот день был основан в 2012 году Международной ассоциацией искусства (IAA), чтобы подчеркнуть важность искусства в развитии культуры и общества.

А еще 15 апреля Международный день экологических знаний. Он был основан в 1992 году на Конференции ООН в Рио-де-Жанейро, где подчеркивалась важность экологического образования для устойчивого развития человечества.

Какой сегодня церковный праздник

Сегодня, 15 апреля, верующие празднуют день памяти святых апостолов из 70 Аристарха, Пуда и Трофима. Эти трое были не просто учениками, а настоящими товарищами апостола Павла — люди, прошедшие с ним через огонь и воду, и не сдавшиеся даже под угрозой смерти.

Календарь важных событий за 15 апреля

1450 год — в битве при Форминьи конетабль Франции Артур де Ришмон фактически уничтожил находившуюся в Нормандии английскую армию;

1657 год — Казацкий совет в Чигирине принял решение о наследственной передаче гетманского звания от Богдана Хмельницкого его сыну Юрию;

1729 год — состоялась премьера оратории Й. С. Баха “Страсти по Матфею”;

1861 год — начала свою работу первая сессия Галицкого сейма;

1874 год — группа парижских художников, среди которых Моне, Ренуар, Писарро, Сезанн и Дега, открыла собственную выставку на бульваре Капуцинов;

1893 год — Соломия Крушельницкая дебютировала на оперной сцене в спектакле Гаэтано Доницетти “Фаворитка”;

1912 — во время своего первого рейса затонул лайнер “Титаник” после столкновения с айсбергом в Атлантическом океане;

1919 год — Советская Россия издала декрет “О лагерях принудительных работ”, что стало основой для создания системы ГУЛАГ;

1920 год — во время I Зимнего похода Действующей армии УНР черные запорожцы захватили важную станцию Вознесенск;

1943 год — союзники создали объединенное командование морскими операциями в Средиземном море;

1948 год — произошло первое военное столкновение между израильтянами и арабами;

1952 год — совершил свой первый полет стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress;

1979 год — произошло одно из мощнейших землетрясений в Черногории, которая была частью Югославии;

1989 год — в результате давки на стадионе Гиллсборо погибли 96 болельщиков ФК “Ливерпуль”, а еще 766 получили ранения;

1993 год — президент Туркменистана Сапармурат Ниязов объявил о переходе туркменского языка на латиницу вместо кириллицы;

1994 год — Украина стала ассоциированным членом экономического союза стран СНГ;

2000 год — 22 украинских парашютиста совершили посадку на Северном полюсе;

2001 год — Ральф Шумахер, младший брат трехкратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, одержал свою первую победу в “Формуле-1” на Гран-при Сан-Марино;

2019 год — произошел масштабный пожар в Соборе Парижской Богоматери.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

какой сегодня праздник свято

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Батальоны «Шквал» под шквалом судебных приговоров – как и за что судят военнослужащих из числа бывших осужденных

К бывшим осужденным возникают претензии из-за СОЧ, неповиновения и рецидива преступлений, а сами военнослужащие подразделений «Шквал» рассказывают о безразличии командования к их проблемам.

Депутаты предлагают установить, что включение объектов Национальной академии наук в перечень на приватизацию может осуществляться только с согласия Президиума НАН

Предлагается установить, что передача объектов имущественного комплекса Национальной академии наук Украины в сферу управления других субъектов управления объектами государственной собственности или в коммунальную собственность, а также включение объектов имущественного комплекса НАН Украины в перечень объектов, подлежащих приватизации, может осуществляться только с согласия Президиума НАН.

Отдельное определение Верховного Суда: орган местного самоуправления обязан обеспечить утверждение нормативной денежной оценки земель

Верховный Суд вынес отдельное определение об обязанности органа местного самоуправления утвердить нормативную денежную оценку земли соответствующего населенного пункта.

Верховный Суд оставил в силе приговор военнослужащему, совершившему неповиновение, указав, при каких условиях применяются статьи 69 и 75 УК

Верховный Суд указал, что суды, назначая за неповиновение 5 лет лишения свободы, уже учли, что военнослужащий содержит двух несовершеннолетних детей и одного малолетнего ребенка, которому на момент вынесения приговора исполнилось 2 месяца.

Верховная Рада рассмотрит законопроект о создании базы данных о внутренне перемещенных лицах

Будет введена новая база данных о ВПЛ, создаваемая для учета таких лиц и верификации их потребностей, которая станет частью Единой информационной системы социальной сферы.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео