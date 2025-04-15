В Бундестаге выбрали дату заседания, на котором могут выбрать Мерца канцлером

В Бундестаге готовятся к проведению выборов федерального канцлера 6 мая.

Источник фото: Das Erste / Von Nikolaus Steiner, Frank Konopatzki

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Парламент Германии соберется 6 мая на заседание, на котором, вероятно, будет выбран новый канцлер Германии. Об этом сообщается на сайте немецкого парламента.

Председатель Бундестага Юлия Клекнер готовится созвать парламент для выборов федерального канцлера ФРГ во вторник, 6 мая, при условии одобрения сторонами коалиционного соглашения и соответствующего предложения федерального президента, говорится в пресс-релизе.

Кандидатом на должность канцлера является, в частности, Фридрих Мерц – лидер Христианско-демократического союза.

Однако выборы состоятся только при условии одобрения партиями коалиционного соглашения, которое ранее подготовили представители этих политических сил, проводившие переговоры о формировании нового правительства.

Конституция ФРГ указывает, что федеральный президент должен предложить кандидатуру канцлера после обсуждения её с парламентскими группами. Выборы проводятся в парламенте тайно и без дебатов. В случае избрания канцлер и другие члены нового правительства будут официально назначены президентом, после чего новое правительство принесет присягу в Бундестаге.

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