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Фридрих Мерц совершит первый зарубежный визит на посту канцлера в Украину — Welt

10:36, 15 апреля 2025
Фридрих Мерц может посетить Киев 9 мая.
Фридрих Мерц совершит первый зарубежный визит на посту канцлера в Украину — Welt
Фото: dailylviv.com
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Как известно, парламент Германии соберется 6 мая на заседание, на котором будет избран новый канцлер Германии. Ожидается, что по итогам голосования канцлером станет лидер христианских демократов Фридрих Мерц.

По данным издания Welt, Фридрих Мерц может совершить первый зарубежный визит в должности в Украину.

Визит должен быть приурочен к саммиту «коалиции решительных» 9 мая, который пройдет в Киеве, уточняет Welt. Там также ожидается приезд президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Польши Дональда Туска.

В таком случае для Мерца это будет первый зарубежный визит в должности канцлера Германии. Однако его представитель отказался комментировать сообщения СМИ.

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