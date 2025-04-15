Фридрих Мерц совершит первый зарубежный визит на посту канцлера в Украину — Welt

Фридрих Мерц может посетить Киев 9 мая.

Фото: dailylviv.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, парламент Германии соберется 6 мая на заседание, на котором будет избран новый канцлер Германии. Ожидается, что по итогам голосования канцлером станет лидер христианских демократов Фридрих Мерц.

По данным издания Welt, Фридрих Мерц может совершить первый зарубежный визит в должности в Украину.

Визит должен быть приурочен к саммиту «коалиции решительных» 9 мая, который пройдет в Киеве, уточняет Welt. Там также ожидается приезд президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Польши Дональда Туска.

В таком случае для Мерца это будет первый зарубежный визит в должности канцлера Германии. Однако его представитель отказался комментировать сообщения СМИ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.