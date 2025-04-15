Переговоры США с Ираном будут касаться обогащения урана и контроля оружия — Стивен Уиткофф

Стивен Уиткофф заявил, что переговоры с иранцами будут сконцентрированы в целом вокруг двух основных пунктов.

Фото: dw.com

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США и Иран проведут новый раунд ядерных переговоров 19 апреля в Риме.

Основными темами переговоров между странами будут введение ограничений на уровень обогащения Тегераном урана, а также контроль над вооружениями, в том числе ракетами. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, сообщает телеканал Fox News.

«Переговоры с иранцами будут сконцентрированы в целом вокруг двух основных пунктов.

Во-первых, это обогащение урана. Им не нужно обогащение свыше 3,67%.

Затем нужны механизмы проверки вооружений, в том числе ракет, запасы которых они сделали», - сказал Стивен Уиткофф.

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