Переговоры между США и Ираном по ядерному соглашению находятся на решающей стадии, — МАГАТЭ

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что переговоры между Ираном и США по ядерной программе вышли на решающую стадию, но успех пока не гарантирован.

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Переговоры между Ираном и США по ядерной программе Тегерана находятся на «решающей стадии». Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, передает AP.

«Мы знаем, что находимся на значимой, я бы сказал — решающей стадии этих важных переговоров, поэтому я хочу сосредоточиться на позитивных аспектах», — отметил Гросси.

Глава МАГАТЭ указал, что успешное заключение соглашения «не гарантировано», однако «существует вероятность хорошего результата», ради которого, по его словам, стоит приложить усилия.

Как известно, Гросси посетил иранскую столицу Тегеран накануне следующего раунда ядерных переговоров между Ираном и США.

Он провел переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Они обсудили сотрудничество и техническое взаимодействие между Ираном и МАГАТЭ. Аракчи проинформировал Гросси о ходе переговоров с США. В свою очередь глава МАГАТЭ приветствовал начало консультаций между Вашингтоном и Тегераном и выразил надежду, что они продолжатся до достижения желаемого результата.

Напоминаем, что США и Иран проведут новый раунд ядерных переговоров 19 апреля в Риме.

Как заявил специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, основными темами переговоров между странами будут введение ограничений на уровень обогащения урана Тегераном, а также контроль над вооружениями, в том числе ракетами.

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