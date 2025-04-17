Практика судов
  1. В мире

Переговоры между США и Ираном по ядерному соглашению находятся на решающей стадии, — МАГАТЭ

20:32, 17 апреля 2025
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что переговоры между Ираном и США по ядерной программе вышли на решающую стадию, но успех пока не гарантирован.
Переговоры между США и Ираном по ядерному соглашению находятся на решающей стадии, — МАГАТЭ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Переговоры между Ираном и США по ядерной программе Тегерана находятся на «решающей стадии». Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гроссипередает AP.

«Мы знаем, что находимся на значимой, я бы сказал — решающей стадии этих важных переговоров, поэтому я хочу сосредоточиться на позитивных аспектах», — отметил Гросси.

Глава МАГАТЭ указал, что успешное заключение соглашения «не гарантировано», однако «существует вероятность хорошего результата», ради которого, по его словам, стоит приложить усилия.

Как известно, Гросси посетил иранскую столицу Тегеран накануне следующего раунда ядерных переговоров между Ираном и США.

Он провел переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Они обсудили сотрудничество и техническое взаимодействие между Ираном и МАГАТЭ. Аракчи проинформировал Гросси о ходе переговоров с США. В свою очередь глава МАГАТЭ приветствовал начало консультаций между Вашингтоном и Тегераном и выразил надежду, что они продолжатся до достижения желаемого результата.

Напоминаем, что США и Иран проведут новый раунд ядерных переговоров 19 апреля в Риме.

Как заявил специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, основными темами переговоров между странами будут введение ограничений на уровень обогащения урана Тегераном, а также контроль над вооружениями, в том числе ракетами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Иран ядерное оружие

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Экзамен в общие апелляционные суды: известны результаты и фамилии

706 кандидатов в апелляционные суды допущены к собеседованиям, а для 208 претендентов конкурс уже завершился.

В конкурсе на 425 вакантных должностей судей общих апелляционных судов остается 706 кандидатов

ВККС завершила проверку практических заданий претендентов на должности судей апелляционных судов по гражданской и криминальной специализации.

Дезертирам предложат добровольно вернуться на службу до 30 августа 2025 года – члены комитета по нацбезопасности внесли законопроект

Действие упрощенного механизма возвращения военнослужащих, чья военная служба приостановлена и которые самовольно покинули воинские части, места службы или дезертировали, могут продлить до 30 августа 2025 года.

ВККС оказалась в «объятиях» НАБУ и ГБР – Комиссия начинает тонуть в уголовных производствах

Проблемы, возникшие у члена ВККС Владимира Луганского, могут стать не только его проблемами.

В Минобороны рассказали, что делать, если Резерв+ не отображает статус лица с инвалидностью

В зависимости от даты установления инвалидности можно подать заявление через электронный кабинет или обратиться в учреждение здравоохранения.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Жизнєвський
    Юрій Жизнєвський
    голова Житомирського апеляційного суду
  • Олена Соколенко
    Олена Соколенко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Ростислав Кузан
    Ростислав Кузан
    суддя Львівського окружного адміністративного суду