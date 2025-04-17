Спецпредставник США з питань України Кіт Келлог провів зустріч з Андрієм Єрмаком та Рустемом Умєровим у Парижі

Келлог назвав продуктивними переговори в Єлисейському палаці щодо припинення війни.

Фото: Keith Kellogg \ Х

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У Франції спецпредставник США з питань України Кіт Келлог провів зустріч з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком та міністром оборони Рустемом Умєровим. Про це він повідомив ц соцмережі Х.

«Приємно бути з головою Офісу Президента України Андрієм Єрмаком та міністром оборони Рустемом Умєровим у Парижі. Дуже продуктивні зустрічі в Єлисейському палаці щодо припинення російсько-української війни», - зазначив Келлог.

Як відомо, у Єлисейському палаці 17 квітня відбулися переговори української делегації, до якої входять керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністри оборони та закордонних справ Рустем Умєров та Андрій Сибіга, з радниками лідерів Франції, Німеччини та Британії.

Додамо, що у Франції завершилася зустріч Макрона, Рубіо та Віткоффа — деталі зустрічі розповіли у Єлисейському палаці.

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