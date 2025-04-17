У конкурсі на 425 вакантних посад суддів загальних апеляційних судів залишається 706 кандидатів

ВККС завершила перевірку практичних завдань претендентів на посади суддів апеляційних судів з цивільної та кримінальної спеціалізації.

Джерело фото: ВККС

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Вища кваліфікаційна комісія суддів 17 квітня 2025 року затвердила результати практичних завдань, які 914 кандидатів на 425 вакантних посад суддів загальних апеляційних судів виконали у лютому.

Нагадаємо, що 408 кандидатів на посади суддів апеляційних судів з цивільної спеціалізації виконували практичне завдання з 3 по 11 лютого, а 506 претендентів на посади суддів апеляційних судів з кримінальної спеціалізації – з 12 по 21 лютого.

За інформацією ВККС, прохідний бал у 112,5 балів набрали 706 кандидатів на посади суддів апеляційних судів загальної юрисдикції, тобто майже 77% від кількості претендентів на посади суддів, які з’явилися на іспит.

Для порівняння, прохідний набрали 63,8% кандидатів на посади суддів апеляційних адміністративних судів та 84,7% претендентів на посади суддів апеляційних господарських судів.

Результати відповідно до спеціалізації загальних апеляційних судів та декодовані результати практичних завдань будуть оприлюднені сьогодні.

За даними «Судово-юридичної газети, перевірку практичних завдань суддів цивільної спеціалізації здійснювала колегія у складі:

Руслан Сидорович

Людмила Волкова

Роман Кидисюк

А перевірку практичних завдань з кримінальної спеціалізації здійснила колегія у складі

Руслан Мельник

Ярослав Дух

Віталій Гацелюк

Таким чином, до співбесіди з членами ВККС допущені 706 кандидатів в апеляційні загальні суди.

Нагадаємо, що 19 березня ВККС повідомила, що прохідний бал набрали 83 кандидата на 58 вакантних посад суддів апеляційних господарських судів.

А 12 березня ВККС повідомила, що після кваліфікаційного іспиту участь у конкурсі продовжують 67 кандидатів на 67 вакантних посад суддів апеляційних адміністративних судів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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