В конкурсе на 425 вакантных должностей судей общих апелляционных судов остается 706 кандидатов

Высшая квалификационная комиссия судей 17 апреля 2025 года утвердила результаты практических заданий, которые 914 кандидатов на 425 вакантных должностей судей общих апелляционных судов выполнили в феврале.
Напомним, что 408 кандидатов на должности судей апелляционных судов гражданской специализации выполняли практические задания с 3 по 11 февраля, а 506 претендентов на должности судей апелляционных судов криминальной специализации – с 12 по 21 февраля.
По информации ВККС, проходной балл в 112,5 балла набрали 706 кандидатов на должности судей апелляционных судов общей юрисдикции, то есть почти 77% от количества претендентов на должности судей, которые явились на экзамен.
Для сравнения, проходной балл набрали 63,8% кандидатов на должности судей апелляционных административных судов и 84,7% претендентов на должности судей апелляционных хозяйственных судов.
Результаты в соответствии со специализацией общих апелляционных судов и декодированные результаты практических заданий будут опубликованы сегодня.
По данным «Судебно-юридической газеты», проверку практических заданий судей гражданской специализации осуществляла коллегия в составе:
Руслан Сидорович
Людмила Волкова
Роман Кидисюк
А проверку практических заданий по уголовной специализации осуществила коллегия в составе
Руслан Мельник
Ярослав Дух
Виталий Гацелюк
Таким образом, к собеседованиям с членами ВККС допущено 706 кандидатов в общие апелляционные суды.
Напомним, что 19 марта ВККС сообщила, что проходной балл набрали 83 кандидата на 58 вакантных должностей судей апелляционных хозяйственных судов.
А 12 марта ВККС сообщила, что после квалификационного экзамена участие в конкурсе продолжают 67 кандидатов на 67 вакантных должностей судей апелляционных административных судов.
Автор: Вячеслав Хрипун
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