В конкурсе на 425 вакантных должностей судей общих апелляционных судов остается 706 кандидатов

ВККС завершила проверку практических заданий претендентов на должности судей апелляционных судов по гражданской и криминальной специализации.

Источник фото: ВККС

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Высшая квалификационная комиссия судей 17 апреля 2025 года утвердила результаты практических заданий, которые 914 кандидатов на 425 вакантных должностей судей общих апелляционных судов выполнили в феврале.

Напомним, что 408 кандидатов на должности судей апелляционных судов гражданской специализации выполняли практические задания с 3 по 11 февраля, а 506 претендентов на должности судей апелляционных судов криминальной специализации – с 12 по 21 февраля.

По информации ВККС, проходной балл в 112,5 балла набрали 706 кандидатов на должности судей апелляционных судов общей юрисдикции, то есть почти 77% от количества претендентов на должности судей, которые явились на экзамен.

Для сравнения, проходной балл набрали 63,8% кандидатов на должности судей апелляционных административных судов и 84,7% претендентов на должности судей апелляционных хозяйственных судов.

Результаты в соответствии со специализацией общих апелляционных судов и декодированные результаты практических заданий будут опубликованы сегодня.

По данным «Судебно-юридической газеты», проверку практических заданий судей гражданской специализации осуществляла коллегия в составе:

Руслан Сидорович

Людмила Волкова

Роман Кидисюк

А проверку практических заданий по уголовной специализации осуществила коллегия в составе

Руслан Мельник

Ярослав Дух

Виталий Гацелюк

Таким образом, к собеседованиям с членами ВККС допущено 706 кандидатов в общие апелляционные суды.

Напомним, что 19 марта ВККС сообщила, что проходной балл набрали 83 кандидата на 58 вакантных должностей судей апелляционных хозяйственных судов.

А 12 марта ВККС сообщила, что после квалификационного экзамена участие в конкурсе продолжают 67 кандидатов на 67 вакантных должностей судей апелляционных административных судов.

Автор: Вячеслав Хрипун

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