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Китай поставляет России артиллерию, порох и помогает в производстве оружия, — Владимир Зеленский

19:37, 17 апреля 2025
Имеются данные, что представители Китая участвуют в производстве оружия на территории РФ.
Китай поставляет России артиллерию, порох и помогает в производстве оружия, — Владимир Зеленский
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Украина получила от разведки информацию о том, что Китай поставляет России оружие. Речь идет, в частности, о порохе и артиллерии. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на брифинге.

«Мы наконец-то получили информацию, что Китай поставляет оружие Российской Федерации. Мы будем готовы говорить об этом детально. На сегодняшний день у нас есть общая информация от Службы безопасности, от разведок — о порохе и артиллерии. Я думаю, что уже на следующей неделе мы сможем подробно рассказать об этом, особенно о данных, согласно которым мы считаем, что представители Китая занимаются производством определённого вооружения на территории России», — отметил Глава государства.

Владимир Зеленский напомнил, что во время полномасштабного вторжения общался с лидером Китая, который уверял, что не будет продавать оружие РФ.

«Одно дело, когда на рынках, где торгуют оружием, есть продукция Китая, и россияне её купили, или другая страна приобрела и потом передала. Но на таких рынках есть оружие и других стран. Совсем другое — когда это не просто какая-то контрабанда, а когда мы фиксируем сам факт сотрудничества в этом направлении между двумя странами. Это есть. Мы должны это признать. Некоторые соответствующие документы мы сможем передать уже на следующей неделе», — подчеркнул Президент.

Напомним, что граждане Китая Чжан Жэньбао и Ван Гуанцзюнь, которых украинские военные взяли в плен в Донецкой области, заявили на брифинге, что готовы к обмену и просят руководство КНР забрать их на родину.

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рф Украина война Китай Владимир Зеленский

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