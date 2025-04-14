Граждане Китая, которых взяли в плен на Донетчине, хотят домой и просят Пекин забрать их

Китайские пленные просят Пекин забрать их домой.

Источник фото: Укринформ

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Граждане Китая Чжан Жэньбао и Ван Гуанцзюнь, которых украинские военные взяли в плен в Донецкой области, заявили на брифинге, что готовы к обмену и просят руководство КНР забрать их на родину. Об этом пишет Укринформ.

«Мы готовы к обмену и хотим вернуться в Китай, на родину», — сказал один из пленных.

Также пленные заявили, что ранее не имели отношения к государственным органам власти КНР, не служили в армии и заключили контракт с российской армией, увидев рекламу в соцсетях, в частности, они указали, что есть блогеры, которые продвигают подобные рекламные материалы.

Оба пленных подтвердили, что знают о возможном наказании на родине и готовы к этому.

«В Китае в соответствии с законодательством, где бы вы ни участвовали в боевых действиях, вас ожидает наказание», — отметил один из пленных.

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