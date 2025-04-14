В космос запустили первый женский экипаж с Кэти Перри на борту и невестой Джеффа Безоса

Космический корабль пролетел над линией Кармана, которую большинство стран признают границей космического пространства.

Источник фото: Blue Origin

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Первый полностью женский экипаж совершил полет в космос на космическом корабле компании Blue Origin. Об этом сообщает The Guardian.

Экипаж из шести женщин отправился в 11-минутный суборбитальный полет на ракете New Shepard с космодрома в штате Техас. На борту были — исполнительница Кэти Перри, правозащитница Аманда Нгуен, ведущая телеканала CBS Гейл Кинг, кинопродюсер Кэрианн Флинн, бывшая проектировщица ракет NASA Айша Боув, а также невеста основателя Blue Origin Джеффа Безоса Лорен Санчес.

Как отмечается, миссия является исторической, поскольку впервые с 1963 года экипаж, состоящий только из женщин, отправился в космос.

Также сообщается, что космический корабль пролетел над линией Кармана на высоте 100 километров над уровнем моря, которую большинство стран признают границей космического пространства.

Космический корабль, разработанный компанией Blue Origin, полностью пригоден для многоразового использования и предназначен специально для полетов людей в космос. Ракета работает без пилотов.

Источник фото: Blue Origin

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