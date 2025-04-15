Практика судов
  1. В Украине

Налоговая скидка за благотворительность — какие нужно иметь документы

00:10, 15 апреля 2025
Документы должны содержать информацию о благотворителе и получателе взноса.
Налоговая скидка за благотворительность — какие нужно иметь документы
Фото: cv.tax.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная налоговая служба Украины напомнила, что граждане имеют возможность воспользоваться налоговой скидкой, если в течение года они осуществляли расходы на благотворительность.

Условия для получения такой скидки:

  1. Средства или имущество были переданы только неприбыльным организациям, которые:

- зарегистрированы в Украине;

- внесены в Реестр неприбыльных организаций на дату передачи средств или имущества.

  1. Скидка предоставляется на сумму расходов, не превышающую 4% общего налогооблагаемого дохода плательщика налогов за отчетный год.
  2. Документы, подтверждающие расходы:

- квитанции, фискальные или товарные чеки, приходные кассовые ордера;

- копии договоров (при наличии).

Документы должны содержать информацию о благотворителе и получателе взноса.

Копии подтверждающих документов подаются вместе с налоговой декларацией. Оригиналы документов не подаются, но хранятся у плательщика в течение срока давности.

По требованию контролирующего органа, плательщики обязаны предоставить документы, подтверждающие доходы или расходы для налоговой скидки.

В налоговой добавили, если перевод был сделан на личные счета волонтеров — такая сумма не учитывается в налоговой скидке. Взносы на специальные счета, например, Национального банка Украины или UNITED24, не дают права на скидку, поскольку эти юридические лица не являются неприбыльными организациями.

«Рекомендуем проверять отображение юридических лиц в соответствующих реестрах при подсчете расходов, которые можно отнести к налоговой скидке.

С 1 января по 31 декабря 2025 года можно подавать документы на получение налоговой скидки за расходы, понесенные в 2024 году», — заявили в ГНС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.  

налоговая

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Президент подписал закон о скидке 50% при добровольной уплате штрафа ТЦК

Кроме скидки в 50% на штраф от ТЦК, принятый закон также предусматривает, что в отношении уклонистов, которые добровольно пойдут служить, будут закрыты административные производства за нарушение воинского учета.

Аспирантов третьего года обучения проверят на знание украинского и иностранного языков – правительство опубликовало постановление

Кабмин опубликовал изменения относительно сдачи зачета по украинскому и иностранному языкам для аспирантов и адъюнктов третьего года обучения.

Комитет по нацбезопасности рекомендует Раде принять закон об упрощении списания военного имущества

Расследование может не назначаться, если ущерб нанесен действиями противника во время боевых действий, в результате ракетных атак или других проявлений вооруженной агрессии, либо в связи с выполнением боевого (специального) задания.

Кабмин ввел дополнительные требования для аспирантов из-за попыток мужчин избежать мобилизации

В Минобразования такой шаг объясняют беспрецедентным всплеском набора в 2023 году – желающих учиться в аспирантуре, преимущественно мужчин, стало значительно больше.

Раненые военнослужащие, которых на время лечения вывели за штат, получают 650 грн вместо 20 100 грн – Ирина Верещук заявила, что это неправильно

Также Ирина Верещук обнаружила, что военные части требуют, чтобы военнослужащие каждые 10 дней предоставляли справки о пребывании на лечении в медицинском учреждении.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео