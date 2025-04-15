Налоговая скидка за благотворительность — какие нужно иметь документы

Документы должны содержать информацию о благотворителе и получателе взноса.

Фото: cv.tax.gov.ua

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Государственная налоговая служба Украины напомнила, что граждане имеют возможность воспользоваться налоговой скидкой, если в течение года они осуществляли расходы на благотворительность.

Условия для получения такой скидки:

Средства или имущество были переданы только неприбыльным организациям, которые:

- зарегистрированы в Украине;

- внесены в Реестр неприбыльных организаций на дату передачи средств или имущества.

Скидка предоставляется на сумму расходов, не превышающую 4% общего налогооблагаемого дохода плательщика налогов за отчетный год. Документы, подтверждающие расходы:

- квитанции, фискальные или товарные чеки, приходные кассовые ордера;

- копии договоров (при наличии).

Документы должны содержать информацию о благотворителе и получателе взноса.

Копии подтверждающих документов подаются вместе с налоговой декларацией. Оригиналы документов не подаются, но хранятся у плательщика в течение срока давности.

По требованию контролирующего органа, плательщики обязаны предоставить документы, подтверждающие доходы или расходы для налоговой скидки.

В налоговой добавили, если перевод был сделан на личные счета волонтеров — такая сумма не учитывается в налоговой скидке. Взносы на специальные счета, например, Национального банка Украины или UNITED24, не дают права на скидку, поскольку эти юридические лица не являются неприбыльными организациями.

«Рекомендуем проверять отображение юридических лиц в соответствующих реестрах при подсчете расходов, которые можно отнести к налоговой скидке.

С 1 января по 31 декабря 2025 года можно подавать документы на получение налоговой скидки за расходы, понесенные в 2024 году», — заявили в ГНС.

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