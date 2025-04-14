В Раду подали законопроект с изменениями в Дисциплинарный устав и Устав внутренней службы ВСУ

Документом предусмотрено улучшение механизмов обеспечения военной дисциплины, предотвращения и противодействия с проявлениями дискриминации и сексуальными домогательствами.

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В Верховной Раде ожидают рассмотрения законопроекта, цель которого — более активная борьба с дискриминацией по признаку пола и гендерным неравенством в отношении женщин, служащих в ВСУ. Об этом сообщила глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Олена Шуляк.

По её словам, речь идет о законопроекте 13037, согласно которому в Дисциплинарный устав ВСУ и Устав внутренней службы ВСУ будут внесены изменения относительно гендерного равенства и противодействия дискриминации. Документом предусмотрено улучшение механизмов обеспечения военной дисциплины, предотвращения и борьбы с проявлениями дискриминации и сексуальными домогательствами.

Шуляк отметила, что, по данным Минобороны, за последние годы количество женщин в ВСУ увеличилось до 68 тысяч человек, и на январь 2025 года 20% от всех кандидатов — это женщины. Сегодня в ВСУ они занимают должности командиров пехотных подразделений, снайперов, пулеметчиц, гранатометчиц, разведчиц и т.д. Однако оружие в руках не защищает их от предвзятости или молчаливого насилия, и, по ее словам, такие случаи, к сожалению, имеют место.

Именно поэтому, подчеркнула она, был разработан законопроект 13037, который вносит важные изменения в Дисциплинарный устав и Устав внутренней службы ВСУ.

Шуляк пояснила, что в Минобороны была создана межведомственная рабочая группа, одной из основных задач которой стало разработать инструкцию по уведомлению и реагированию на случаи, связанные с дискриминацией по признаку пола, сексуальными домогательствами и другими правонарушениями. В ходе этой работы особое внимание уделялось необходимости подготовки отдельного законопроекта, касающегося усовершенствования механизмов обеспечения военной дисциплины, предотвращения и противодействия проявлениям дискриминации и сексуальных домогательств.

Изменения, которые он вводит, включают, в частности:

изменения в понятие военной дисциплины, которая после принятия законопроекта будет означать обеспечение равных прав и возможностей для женщин и мужчин, предотвращение и противодействие дискриминации;

закрепление обязанности каждого военнослужащего не допускать недостойных действий (вербальных или невербальных), связанных с указанной проблемой;

закрепление обязанности командиров немедленно реагировать на правонарушения такого рода. В частности, задержание подчиненного при их совершении;

введение нового основания для отстранения военнослужащего от исполнения служебных обязанностей в случае этих правонарушений;

изменения в механизме назначения командиром служебного расследования и его проведения;

изменения в состав комиссии, проводящей служебное расследование по таким случаям. Кроме психолога органа военного управления, в таких комиссиях обязательно должен быть представитель уполномоченного подразделения или должностное лицо по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин;

введение дополнительных гарантий для военнослужащих, которые сообщили о возможных фактах таких правонарушений. Военнослужащий, который сообщил о подобных правонарушениях, не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в связи с таким сообщением или подвергнут другим негативным мерам воздействия или угрозе таких мер воздействия, а также не может быть уволен или принужден к увольнению со службы.

«Важно, что законопроект закрепляет обязанность военнослужащего, которому стало известно о фактах, сообщать о таких обстоятельствах представителю уполномоченного подразделения или должностному лицу по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин. А командир, в свою очередь, должен действовать немедленно. В случае насилия или попытки его совершения — немедленное вмешательство и, при необходимости, задержание виновного. Если бездействие командира или военнослужащего привело к насилию — это основание для отстранения», — добавила Шуляк.

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