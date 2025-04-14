У Раду подали законопроект зі змінами до Дисциплінарного статуту та Статуту внутрішньої служби ЗСУ

Документом передбачено вдосконалення механізмів забезпечення військової дисципліни, запобігання і протидії проявам дискримінації та сексуальним домаганням.

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У Верховній Раді чекають на розгляд законопроекту, мета якого – активніше протидіяти дискримінації за ознаками статі та ґендерній нерівності щодо жінок, які несуть службу у ЗСУ, повідомила голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

За її словами, йдеться про законопроект 13037, згідно з яким до Дисциплінарного статуту ЗСУ та Статуту внутрішньої служби ЗСУ внесуть зміни щодо ґендерної рівності і протидії дискримінації. Документом передбачено вдосконалення механізмів забезпечення військової дисципліни, запобігання і протидії проявам дискримінації та сексуальним домаганням.

За словами Шуляк, за даними Міноборони, протягом останніх років кількість жінок у ЗСУ зросла до 68 тисяч осіб, і станом на січень 2025 року 20% від усіх кандидатів — це жінки. Сьогодні у ЗСУ вони обіймають посади командирок піхотних підрозділів, снайперок, кулеметниць, гранатометниць, розвідниць тощо. Але зброя в руках не захищає їх від упереджень чи замовчаного насильства, і за її словами, такі випадки, на превеликий жаль, є.

Саме тому, наголосила вона, було розроблено законопроект 13037, який вносить важливі зміни до Дисциплінарного статуту та Статуту внутрішньої служби ЗСУ.

Шуляк пояснила, що свого часу у Міноборони створили міжвідомчу робочу групу, одним з основних завдань якої стала розробка інструкції щодо повідомлення та реагування на випадки, повʼязані з дискримінацією за ознакою статі, сексуальним домаганням та іншими правопорушеннями. Під час цієї роботи особлива увага зверталася на необхідність підготовки окремого законопроекту щодо вдосконалення механізмів забезпечення військової дисципліни, запобігання і протидії проявам дискримінації та сексуальним домаганням.

До змін, які він запроваджує, відносяться, зокрема:

Зміни до поняття військової дисципліни, яка після ухвалення законопроекту означатиме забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, про запобігання та протидії дискримінації;

Закріплення обовʼязку кожного військовослужбовця не допускати негідних дій (вербальних чи невербальних), повʼязаних із вказаною проблемою;

Закріплення обов’язку командирів негайно реагувати на правопорушення такого роду. Зокрема, затримання підлеглого при їх вчиненні;

Запровадження нової підстави для усунення військовослужбовця від виконання службових обовʼязків у разі цих правопорушень;

Зміни до механізму призначення командиром службового розслідування і його проведення;

Зміни до складу комісії, яка проводить службове розслідування щодо таких випадків. Крім психолога органу військового управління, у таких комісіях обовʼязково має бути представник уповноваженого підрозділу або посадова особа з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок;

Запровадження додаткові гарантії для військовослужбовців, які повідомили про можливі факти таких правопорушень. Військовослужбовець, який повідомив про подібні правопорушення, не може бути притягнутим до дисциплінарної відповідальності у звʼязку з таким повідомленням або підданий іншим негативним заходам впливу або загрозі таких заходів впливу, а також не може бути звільнений чи змушений до звільнення зі служби.

«Важливо, що законопроект закріплює обовʼязок військовослужбовця, якому стало відомо про факти, повідомляти про такі обставини представника уповноваженого підрозділу або посадовій особі з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок. А командир своєю чергою має діяти негайно. У випадку насильства чи спроби його вчинення — негайне втручання і, за потреби, затримання винного. Якщо бездіяльність командира чи військового призвела до насильства — це підстава для відсторонення», – додала Шуляк.

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