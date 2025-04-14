У Раду подали законопроект зі змінами до Дисциплінарного статуту та Статуту внутрішньої служби ЗСУ

У Верховній Раді чекають на розгляд законопроекту, мета якого – активніше протидіяти дискримінації за ознаками статі та ґендерній нерівності щодо жінок, які несуть службу у ЗСУ, повідомила голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.
За її словами, йдеться про законопроект 13037, згідно з яким до Дисциплінарного статуту ЗСУ та Статуту внутрішньої служби ЗСУ внесуть зміни щодо ґендерної рівності і протидії дискримінації. Документом передбачено вдосконалення механізмів забезпечення військової дисципліни, запобігання і протидії проявам дискримінації та сексуальним домаганням.
За словами Шуляк, за даними Міноборони, протягом останніх років кількість жінок у ЗСУ зросла до 68 тисяч осіб, і станом на січень 2025 року 20% від усіх кандидатів — це жінки. Сьогодні у ЗСУ вони обіймають посади командирок піхотних підрозділів, снайперок, кулеметниць, гранатометниць, розвідниць тощо. Але зброя в руках не захищає їх від упереджень чи замовчаного насильства, і за її словами, такі випадки, на превеликий жаль, є.
Саме тому, наголосила вона, було розроблено законопроект 13037, який вносить важливі зміни до Дисциплінарного статуту та Статуту внутрішньої служби ЗСУ.
Шуляк пояснила, що свого часу у Міноборони створили міжвідомчу робочу групу, одним з основних завдань якої стала розробка інструкції щодо повідомлення та реагування на випадки, повʼязані з дискримінацією за ознакою статі, сексуальним домаганням та іншими правопорушеннями. Під час цієї роботи особлива увага зверталася на необхідність підготовки окремого законопроекту щодо вдосконалення механізмів забезпечення військової дисципліни, запобігання і протидії проявам дискримінації та сексуальним домаганням.
До змін, які він запроваджує, відносяться, зокрема:
«Важливо, що законопроект закріплює обовʼязок військовослужбовця, якому стало відомо про факти, повідомляти про такі обставини представника уповноваженого підрозділу або посадовій особі з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок. А командир своєю чергою має діяти негайно. У випадку насильства чи спроби його вчинення — негайне втручання і, за потреби, затримання винного. Якщо бездіяльність командира чи військового призвела до насильства — це підстава для відсторонення», – додала Шуляк.
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