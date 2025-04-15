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На Львівщині призначили покарання школярці, яка побила юнака з інвалідністю

07:54, 15 квітня 2025
Побиття зняли на відео та поширили в мережі.
На Львівщині призначили покарання школярці, яка побила юнака з інвалідністю
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Трускавецький міський суд Львівщини визнав 14-річну школярку винною в хуліганстві, оскільки вона разом з іншими дітьми побила хлопця з інвалідністю і зняла це на відео.

Дівчині призначили покарання у вигляді 1 року пробаційного нагляду.

З’ясовано, що  наприкінці березня група дітей віком від 11 до 14 років побила 18-річного хлопця з інвалідністю. Школярі завдавали юнаку ударів, ображали та стягнули з нього штани. Напад зняли на відео та поширили в інтернеті.

За цим фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за частиною другою статті 296 Кримінального кодексу – хуліганство, вчинене групою осіб. Суд встановив, що група дітей під час нападу на хлопця діяли «з винятковим цинізмом» і мали на меті «познущатися з людини, яка перебуває в безпорадному стані» шляхом його публічного приниження.

Згодом учасниці нападу повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Інші фігуранти не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, тому до них можуть застосувати примусові заходи виховного характеру (справа № 457/532/25).

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