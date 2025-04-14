Президент підписав закон про знижку у 50% при добровільній сплаті штрафу ТЦК

Крім знижки в 50% штрафу від ТЦК, прийнятий закон також передбачає, що стосовно ухилянтів, які добровільно підуть служити, закриють адміністративні провадження за порушення військового обліку.

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Президент Володимир Зеленський підписав прийнятий 13 березня парламентом законопроект 12093, яким пропонується простимулювати порушників військового обліку до сплати штрафів і до військової служби.

Зокрема – шляхом знижки в 50% у разі добровільної сплати штрафу від ТЦК, а також шляхом закриття «адмінок» за порушення військового обліку стосовно тих чоловіків, які добровільно підуть на військову службу.

Про підписання законопроекту Президентом повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко. «Військовослужбовці, які стали на захист країни і не встигли оновити свої дані – звільняються від сплати штрафів. Це справедливо. А для цивільних зʼявиться зручна можливість сплатити штраф зі знижкою 50% у Резерв+. Команда вже над цим працює. Очікуйте влітку», зазначила вона.

«Судово-юридична газета» проаналізувала зміни, внесені цим законопроектом.

Стосовно тих, хто пішов на службу – провадження закриють

Так, статтю 247 КУпАП доповнять нормою, відповідно до якої провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате – підлягає закриттю у разі проходження військової служби особою, щодо якої розпочато провадження в справі про адміністративне правопорушення, передбачене статтями 210 і 210-1 КУпАП.

Отже, стосовно тих, хто порушив військовий облік, але пішов на військову службу, адміністративні провадження мають закрити.

Для кого буде діяти знижка у 50% штрафу ТЦК

Йдеться про можливість самостійного звернення особи до уповноважених органів та добровільної сплатити накладеного штрафу у розмірі 50% від мінімального розміру. Тобто, у сумі 8500 грн замість 17 тисяч грн.

Для цього КУпАП доповнять новою статтею 300-3, за якою особа, яка притягнута до адміністративної відповідальності, зможе упродовж 10 календарних днів добровільно оплатити 50% штрафу.

Відповідно до нової статті 300-3, у разі якщо постанова про накладення штрафу за правопорушення, передбачене статтями 210 і 2101 КУпАП, винесена в порядку, передбаченому статтею 279-9 КУпАП, та особа протягом 10 календарних днів з дня набрання такою постановою законної сили сплатила не менше ніж 50% розміру штрафу, така постанова вважається виконаною.

У разі несплати штрафу протягом 30 днів з дня набрання законної сили постановою, така постанова підлягає примусовому виконанню.

Для реалізації цієї знижки в 50% законодавці планують доповнити КУпАП новою статтею 279-9, якою надати можливість особі, яка притягається до адміністративної відповідальності за статтями 210, 210-1 КУпАП, подати заяву до уповноваженого органу чи підрозділу, в якій самостійно повідомити про факт вчинення вказаного правопорушення та надати згоду на розгляд справи за її відсутності.

Так, КУпАП доповнять статтею 279-9, відповідно до якої у разі вчинення правопорушень за статтями 210 і 210-1 КУпАП, але не пізніше дня розгляду справи про таке адмінравопорушення, особа може звернутися до ТЦК (або до Центрального управління або регіонального органу СБУ, уповноваженого головою Служби зовнішньої розвідки України підрозділу СЗР), в якому вона перебуває на обліку, із заявою, в якій особа зазначає, що:

не оспорює допущене порушення

та згодна на притягнення до адміністративної відповідальності за її відсутності.

Зазначена заява подається особисто в письмовій формі або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста у Резерв+.

Керівник ТЦК (чи відповідно начальник у СБУ, посадова особа підрозділу СЗР) протягом 3 днів після отримання такої заяви зобов’язані:

перевірити викладені у заяві фактичні дані про визнання особою правопорушення та надання нею згоди на притягнення її до адміністративної відповідальності за її відсутності

з дотриманням вимог статей 247, 280, 283 КУпАП винести постанову по справі, у тому числі без участі особи.

У постанові про штраф керівник ТЦК визначає розмір штрафу на рівні мінімального розміру штрафу, передбаченого санкцією статті (частиною статті) за вчинення такого правопорушення.

У разі якщо особа подала заяву через Резерв+, копія постанови по справі може бути направлена їй на адресу електронної пошти, зазначену в реєстрі «Оберіг», або в її електронний кабінет у Резерв+.

Постанова по справі за статтями 210 і 210-1 КУпАП у випадках, якщо особа не оспорює порушення та згодна на притягнення її до адміністративної відповідальності за її відсутності, повинна також містити також відомості про дату, спосіб надходження та зміст заяви від особи.

Крім того, у постанові має міститися інформація про порядок виконання, у тому числі реквізити для сплати штрафу, та відомості про те, що постанова вважатиметься виконаною у разі сплати протягом 10 календарних днів з дня набрання такою постановою законної сили не менше ніж 50% розміру штрафу.

Нові повноваження Служби зовнішньої розвідки

КУпАП доповнять новою статтею 235-3 під назвою «Служба зовнішньої розвідки України», якою посадовим особам уповноваженого головою Служби зовнішньої розвідки України підрозділу надається право розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 КУпАП у частині правопорушень, вчинених військовозобов’язаними Служби зовнішньої розвідки. Відповідно, вони зможуть накладати штрафи.

Відомості з Реєстру «Оберіг» – доказ

У статті 251 КУпАП до видів доказів віднесуть відомості та інформацію з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Разом з тим, нагадаємо, що порядок ведення Реєстру «Оберіг» не оприлюднено (його засекретили з невідомих причин).

Протокол не складається

В ч. 1 статті 249 передбачать, що провадження може здійснюватися не у відкритому форматі, якщо йдеться про статті 210 і 210-1 КУпАП у випадках, якщо особа не оспорює допущене порушення, згодна на притягнення її до адміністративної відповідальності за її відсутності та подала про це відповідну заяву.

У статті 258 буде передбачено, що протокол не складається у разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210 і 210-1 КУпАП, розгляд яких віднесено до компетенції ТЦК, Центрального управління та регіональних органів СБУ (у частині правопорушень, вчинених військовозобов'язаними чи резервістами, які перебувають у запасі СБУ), уповноваженого Головою Служби зовнішньої розвідки України підрозділу СЗР (у частинi правопорушень, вчинених військовозобов'язаними СЗР), якщо особа подала відповідну заяву, в якій вона не оспорює допущене порушення та згодна на притягнення її до адміністративної відповідальності за її відсутності.

Уповноважені посадові особи після отримання підтвердних документів про отримання особою виклику або відповідної заяви виносять постанову у справі про адміністративне правопорушення відповідно до вимог статті 283 КУпАП.

Якщо під час складання постанови у справі про адміністративне правопорушення особа оспорить допущене порушення і адміністративне стягнення, що на неї накладається, уповноважена посадова особа зобов’язана скласти протокол про адміністративне правопорушення відповідно до вимог статті 256 КУпАП. Цей протокол є додатком до постанови у справі про адміністративне правопорушення. Положення цієї частини не застосовуються у разі притягнення особи до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 185-3 цього Кодексу, правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числі зафіксованих в автоматичному режимі, безпеки на автомобільному транспорті, зафіксованих за допомогою засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі в автоматичному режимі, та правопорушень, передбачених статтею 132-2, або порушень правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксованих у режимі фотозйомки (відеозапису), а також правопорушень, передбачених статтями 210 і 210-1, у випадках, якщо особа не оспорює допущене порушення, згодна на притягнення її до адміністративної відповідальності за її відсутності та подала про це відповідну заяву.

В ч. 1 ст. 268 КУпАП буде передбачено, що особа, яка притягається до адміністративної відповідальності має також право подавати заяви.

Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.

Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, якщо є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. Особливості розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 і 210-1 цього Кодексу, а також про адміністративні правопорушення у сферах забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, безпеки на автомобільному транспорті та про порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксовані в режимі фотозйомки (відеозапису), встановлюються статтями 279-1 -279-9 КУпАП.

Можна розглядати за місцем виявлення

Статтю 276 КУпАП, яка регулює місце розгляду справи про адмінправопорушення, доповнять нормою, за якою справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 і 210-1 КУпАП, можуть також розглядатися за місцем перебування на військовому обліку особи, яка вчинила такі адміністративні правопорушення, або за місцем їх виявлення.

Автор: Наталя Мамченко

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